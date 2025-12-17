Vuelve a subir la gripe a las puertas de la Navidad y satura centros de salud de Castellón

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) ha empeorado en Castellón a las puertas de la Navidad. En concreto, la situación de la provincia está peor que la del año pasado por las mismas fechas y también que la semana pasada. La última actualización de la Conselleria de Sanitat refleja que la tasa se sitúa entre 1.000 y 1.200 casos por cada 100.000 habitantes en tres cuartas partes de la provincia, cuando siete días atrás solo afectaba al departamento de Castellón. Únicamente el norte de la provincia está en mejor situación, con entre 800 y 1.000 por cien mil.

Incidencia de las infecciones respiratorias agudas en las semanas 49 y 50 (la actual, a la derecha). / SAN.GVA

Citas a 15 y 20 días vista

Mientras, los centros de salud acusan el alza de demanda, pues algunos este miércoles ya daban cita ya para el 5 de enero, caso de Almassora o Sequiol en Castelló; para el 2 de enero, en Benicàssim e Illes Columbretes en Castelló; o el 29 de diciembre, en Rafalafena, también en la capital. No obstante, la situación varía mucho según consultorios o facultativos. Por ejemplo, en Peñíscola daban para este lunes.

Reprogramar citas de la huelga

A ello se suma que, según el sindicato CESM-CV, Sanitat ha ordenado citar las consultas suspendidas por la huelga de médicos en Atención Primaria en menos de una semana sin valorar la disponibilidad de huecos en las agendas.

Denuncia del CESM CV / CESM-CV

Grave saturación

Desde el sindicato CSIF alertan de la grave situación de saturación que sufren los centros de Atención Primaria de la provincia de Castellón, donde, ayer, las demoras para obtener una cita médica, tanto presencial como telefónica, superaban los 15 y hasta los 20 días.

Ponían el ejemplo de Sequiol, que el miércoles citaba para el 5 de enero, evidenciando un retraso «absolutamente inasumible en un nivel asistencial que debería ser la puerta de entrada al sistema sanitario».

Plantillas insuficientes

«Esta situación no es puntual, sino que se repite en numerosos centros de salud de la provincia, y responde principalmente a la falta de plantillas suficientes y a la no sustitución sistemática de las bajas laborales y las vacaciones de los profesionales sanitarios», señalaban desde CSIF criticando que la ausencia de refuerzos y la falta de previsión provoca que los cupos de pacientes se acumulen.

A ello se suma que las urgencias de los hospitales General y la Plana, como este miércoles publicó Mediterráneo, están soportando una elevada presión asistencial con 14 pacientes pendientes de ingreso por falta de cama en el General el martes y duplicando camas en la Plana en medicina interna 2D.

Se duplica en la Comunitat

La incidencia de la gripe ha vuelto a duplicarse la última semana en la Comunitat Valenciana al pasar de 234,9 casos por 100.000 habitantes a 467,2 casos en la segunda semana de diciembre, aunque el conjunto de las enfermedades infecciosas han bajado un 2%.En el conjunto de la Comunitat, mientras, la incidencia de las IRA ha bajado levemente en siete días (de 1.192 a 1.171 casos por cien mil habitantes, pero es superior a la media nacional, que es de 840. Esto implica que se han rebasado ya los casos de la temporada pasada, pues por las mismas fechas la incidencia autonómica era de 962.

Incidencia de las IRA en la Comunitat / SIVIRA

Medidas de la Conselleria

El Hospital General de Castellón ha activado el Plan de Contingencia para evitar estas situaciones y se ha mantenido toda la actividad quirúrgica programada. "Cada día se coordina la programación quirúrgica con los ingresos y con la presión en Urgencias para estructurar la disponibilidad de camas. En el Plan de Contingencia también figura la apertura de la zona de preingreso, que esta semana se ha ampliado para agilizar la atención en Urgencias y gestionar la subida a planta mientras se producen las altas hospitalarias", han señalado.

Consejos para prevenir contagios

Para prevenir contagios en fechas navideñas, la vocal de atención primaria del colegio de médicos de Castellón, Bárbara del Mazo, recomienda la vacunación antigripal, especialmente para los considerados grupos vulnerables. Asimismo, aconseja mantener una adecuada higiene tanto a nivel personal como doméstico y la ventilación y evitar propagar los virus si hay síntomas, por ejemplo, empleando mascarillas, así como evitar cambios bruscos de temperaturas o mantener una adecuada alimentación, ejercicio y descanso para intentar mantener el sistema inmune lo más fuerte posible.