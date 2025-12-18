Afectado de esclerosis múltiple en Castellón: «Hace falta invertir más para investigar la enfermedad de las mil caras»

Ricardo Gabaldón es vicepresidente de la Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló (AEMC). En la provincia hay 646 personas afectadas de esta dolencia, de las cuales 179 están asociadas. Este jueves la AEMC celebra el Día Nacional de esta dolencia con la instalación de una mesa informativa en la plaza de la Pescadería. Con motivo de esta efeméride reivindican una financiación pública estable que asegure la continuidad de los servicios que las entidades como la AEMC prestan desde el diagnóstico y durante toda la enfermedad, que en toda España afecta a más de 55.000 personas con un dianóstico que suele producirse entre los 20 y los 40 años, en pleno desarrollo personal y laboral. Entre sus síntomas destacan la fatiga, problemas de visión, hormigueos, vértigos y mareos, debilidad muscular, espasmos, problemas de equilibrio y coordinación. Muchos, además, son invisibles, como la fatiga, el deterioro cognitivo, la depresión y la ansiedad.

--¿Desde cuándo padece la esclerosis múltiple?

--Ya hace casi 13 años.

--¿Cómo se la detectaron?

--Pues empecé a tener síntomas, como perder la sensibilidad en el lado izquierdo, en la mano y en la pierna. Y a raíz de esto fui al hospital, fui a urgencias, me hicieron pruebas y detectaron que era esclerosis múltiple.

--¿En qué consiste?

--Es complicado, porque la llaman la enfermedad de las mil caras. Porque, por ejemplo, en la asociación somos mucha gente y rara vez compartimos síntomas. A cada persona le afecta a un lado, al otro, a un miembro, al cerebro. Depende de la persona.

--En su caso, ¿cómo se está manifestando?

--Fue en el lado izquierdo. Ahora mismo se me está notando mucho más en la pierna a la hora de caminar. Llevo una prótesis de rodillera para que no se me quede bloqueada la rodilla y estoy andando con muleta...

Associació d'Esclerosi Múltiple de Castelló. / KMY ROS

--¿Tenía trabajo? ¿Tuvo que dejarlo por la enfermedad?

--Pues estuve en varios sitios. Antes de que me lo detectaran, era fontanero, era mi propia empresa con mi hermano. Cuando me lo detectaron, tuve que dejar la fontanería. Me puse a trabajar en la empresa de un amigo mío, como monitor de conducción. Y luego estuve trabajando en la asociación de chofer, llevando la furgoneta adaptada. Y a raíz de este último brote, tal y como tengo la pierna, no puedo conducir un coche manual. Y tuve que dejarlo y ya por fin me dieron la incapacidad absoluta.

--¿Qué edad tiene?

--Ahora 50.

--¿Podríamos decir que su experiencia es un ejemplo de lo que le pasa a las personas afectadas por esclerosis?

--Sí, pero hay gente que no tiene brotes o los tiene a muy largo plazo y no les afecta como a mí. Desde el brote anterior pues pasaron casi cuatro años. Este último me ha dejado bastante tocado y ya no puedo conducir.

--¿Se conocen las causas de la enfermedad?

--No, el porqué no se sabe aún, se sigue investigando. Por qué aparece la esclerosis múltiple no lo han detectado aún.

--¿Y se tarda mucho en el diagnóstico por término medio de la enfermedad?

--Ahora no, está mucho más avanzado. Simplemente con una resonancia ya te pueden diagnosticar la esclerosis múltiple. Incluso con algunos análisis de sangre específicos también. Pero lo suyo es con una resonancia.

--Y tratamientos para curarla entiendo que no existen.

--No, para curarlo no.

--¿Sólo para aliviar los síntomas?

--Más que nada es para no llegar a tener brotes, no para aliviar los síntomas. Una vez tengas los brotes y tienes una lesión en el cerebro, que es donde están las conexiones, a veces se puede llegar a recuperar algo, pero normalmente la medicación es para no llegar a tener brotes

--¿Cuál sería la reivindicación que haría como vicepresidente de la asociación con motivo del día nacional de la esclerosis múltiple?

--Que se invirtiera mucho más en investigación ya que se sigue investigando pero no lo suficiente.

«En los últimos años se está asociando más gente y cada vez son más jóvenes»

---A nivel de ayudas para los afectados, ¿ahora mismo es correcta la inversión que se hace?

--Correcto, correcto, siempre nos parece poco. Porque aquí, estos últimos años, se ha asociado más gente y cada vez más joven. Entonces, cuantas más ayudas, mejor. Porque, quieras que no, entre fisioterapia y terapia ocupacional y psicología..., estamos suplantando la Seguridad Social.

--La sede de la AEMC está en Ronda Vinatea 12 de Castelló. ¿Qué servicios se dan a los asociados?

--Tenemos psicología, fisioterapia, terapia ocupacional y el trabajador social.

--¿Reciben ayudas por parte de las instituciones?

--Tenemos ayudas del Ayuntamiento, Generalitat y Diputación. Y alguna ayuda de otras localidades, a donde vamos a recoger a usuarios con el transporte adaptado de distintos municipios, porque tenemos alcance provincial

--¿Asociados cuántos son?

--Casi 300 asociados, de los que cerca de 190 somos afectados.

--¿Piensa que la gente conoce esta enfermedad?

--No. Conocerla, no, porque a mí mismo cuando me dieron en este diagnóstico tampoco tenía ni idea de lo que era. Hay mucha gente que dice ¿esclerosis múltiple qué es? ¿Eso de los huesos? No sabe muy bien lo que es.

«Hay personas a las que les da reparo decir que padecen la enfermedad. Es como si fuera una especie de tabú»

--¿Aumentan los diagnósticos o más o menos se mantienen estables?

--Aquí en la asociación somos más gente. Cada vez están viniendo más personas. No sé si será porque se hacen más diagnósticos o es que se atreven más a venir y a preguntar. Porque con esta enfermedad también hay gente que, como si le diera un poco de reparo decir ‘yo tengo esclerosis múltiple’. Nos ha pasado, en algunos casos, o incluso algún conocido, cuando le he dicho: ‘yo tengo esclerosis múltiple’ se me ha quedado mirando y me ha dicho ‘Yo también, y lo tengo desde hace unos cuantos años’. Y no me había dicho nada.

--¿Es como un tabú?

--Sí, es un poco tabú. Por lo menos, por mi experiencia.

--¿Tiene alguna otra cuestión que le gustaría destacar y que yo no le haya preguntado?

Me gustaría destacar la necesidad de que haya más ayudas, porque cada vez el nivel de vida sube, y las cosas son más caras. n