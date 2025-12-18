Compromís exige "tolerancia cero" ante casos de acoso y abusos tras la investigación al alcalde de Jérica

Compromís ha exigido este jueves explicaciones y tolerancia cero ante casos de acoso y abusos después de conocerse que se investiga al alcalde de Jérica del PP, Jorge Peiró, por dos presuntos delitos de agresión sexual a menores.

"Ojalá el desolador y asqueroso alud de casos de acoso y abusos que está minando el mundo político, también en nuestras comarcas, significara por fin que los partidos políticos echan a esta lacra", ha valorado el portavoz de la coalición valencianista en la Diputación de Castellón, David Guardiola, quien ha añadido que solo se puede "hacer frente a esta aberración desde la contundencia más absoluta, desde la tolerancia cero, independientemente del color político y desde todos los frentes y toda la sociedad".

Explicaciones

"Habrá que preguntarse, por ello, si el PP provincial sabía, antes de conocerse, de la existencia del caso y de las acusaciones por las que se ha imputado al alcalde de Jérica por supuestos abusos a menores, porque de conocerlo, por más rápidos que hayan sido en el cese, el equipo de Barrachina, que lo fichó de asesor en 2023, tendrá que dar muchas explicaciones", ha concluido.