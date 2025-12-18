Compromís exige "tolerancia cero" ante casos de acoso y abusos tras la investigación al alcalde de Jérica
Pregunta si el PP provincial conocía ya de las acusaciones contra el munícipe por presunta agresión sexual
Compromís ha exigido este jueves explicaciones y tolerancia cero ante casos de acoso y abusos después de conocerse que se investiga al alcalde de Jérica del PP, Jorge Peiró, por dos presuntos delitos de agresión sexual a menores.
"Ojalá el desolador y asqueroso alud de casos de acoso y abusos que está minando el mundo político, también en nuestras comarcas, significara por fin que los partidos políticos echan a esta lacra", ha valorado el portavoz de la coalición valencianista en la Diputación de Castellón, David Guardiola, quien ha añadido que solo se puede "hacer frente a esta aberración desde la contundencia más absoluta, desde la tolerancia cero, independientemente del color político y desde todos los frentes y toda la sociedad".
Explicaciones
"Habrá que preguntarse, por ello, si el PP provincial sabía, antes de conocerse, de la existencia del caso y de las acusaciones por las que se ha imputado al alcalde de Jérica por supuestos abusos a menores, porque de conocerlo, por más rápidos que hayan sido en el cese, el equipo de Barrachina, que lo fichó de asesor en 2023, tendrá que dar muchas explicaciones", ha concluido.
