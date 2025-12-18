Así tocó el Gordo en Castellón: los números y las localidades más premiadas en su historia en la provincia

Los orígenes del popular Sorteo de Lotería de Navidad, para el que restan apenas cuatro días, se remontan a la cita celebrada el 18 de diciembre del 1812, aunque esta denominación apareció por primera vez en el 1892, consolidándose desde entonces como una cita clave de la época festiva. La provincia de Castellón, sin embargo, tuvo que esperar para formar parte de los territorios agraciados con el premio Gordo hasta el 1934, habiendo llegado la fortuna desde entonces en un total de cinco ediciones. ¿Será la sexta este 22 de diciembre?

1934: Castelló

«15.100.000 pesetas en Castellón». Así titulaba la edición posterior al sorteo del Diario de Castellón, germen de Mediterráneo, tras haberse vendido en la administración principal de Loterías de la capital de la Plana una serie del 02686, numero agraciado con el primer premio del sorteo. Un pellizco, que como bien recogió este diario, estuvo muy repartido y que llegó tras haber sido desechadas las participaciones por Santander, donde se encontraban consignadas inicialmente.

El diario de entonces incluso detalló las identidades de muchas de las personas que contaban con participaciones del 02686 en la provincia, siendo una gran parte de ellos integrantes del Círculo Mercantil, pero también dependientes o grupos de amigos.

El registro de Loterías sitúa la edición del 1934 como la primera en la que llegó el premio Gordo a Castellón / MEDITERRÁNEO

1964: Vinaròs

Desde entonces hubo que esperar hasta tres décadas para que la suerte volviera a sonreír a la provincia. El 20426 fue el cantado como el Gordo de la Lotería de Navidad en el 1964, un número que fue vendido en Vinaròs. La administración de Paquita Barceló, en pleno centro, vendió una serie del primer premio que terminó en manos de un maestro de albañil que trabajaba en Canet, un obrero del campo o el dueño de un famoso restaurante de la localidad, entre otros. Incluso algún décimo terminó marchándose a la cercana localidad de Tortosa.

Vinaròs fue la localidad de la provincia agraciada con el primer premio en 1964. / MEDITERRÁNEO

2012: Onda y Castelló

Si la anterior espera fue larga, la que vendría entonces se haría eterna. No fue hasta el año 2012 cuando volvió la suerte a visitar la provincia con un primer premio. Ilustradora en este sentido fue la portada de este diario, que rezaba «el Gordo por fin cae en Castellón». Lo hizo, ni más ni menos, que 48 años después de la anterior ocasión y el primer premio se fue a Onda y, una vez más, la ciudad de Castelló. En concreto fueron dos estancos los que repartieron fortuna, al vender cada uno un décimo del 76058, es decir, 800.000 euros en premios (sin restar la parte que se queda Hacienda).

El Gordo por fin cae en Castellón, la portada de 'Mediterráneo' del 2012. / MEDITERRÁNEO

2022: Castelló

Una década más tarde, en el 2022, la máxima recompensa del Sorteo de Navidad volvía a hacer parada en la capital de la Plana. La administración ubicada en el centro comercial de El Corte Inglés distribuyó una serie completa a través de ventanilla, regando a sus clientes afortunados con cuatro millones de euros. Aunque oficialmente no está recogido en los registros de Loterías y Apuestas del Estado, una vecina llevó la suerte también a Vinaròs, al repartir allí décimos agraciados con el Gordo comprados en León.

Tras una década, la suerte regresó a la provincia en 2022. / MEDITERRÁNEO

2023: Alcalà de Xivert y Castelló

La última presencia del primer premio en territorio castellonense, al menos hasta el momento, fue en el 2023. El 88008 agraciado con el Gordo dejó casi tres millones de euros en el bar Gales de Alcossebre, el núcleo costero de Alcalà de Xivert, que vendió siete décimos. Otros 400.000 euros se quedaron en Castelló, al salir un boleto de la administración número 6, en la avenida Rey don Jaime.

Aunque a final de cuentas fueron más los premios de consolación, en el 2023 el Gordo volvió a visitar Castellón. / MEDITERRÁNEO

¿Y qué tienen en común toda las veces que ha tocado el Gordo en la provincia? La primera es clara: todos son números pares. La terminación en seis y en ocho ha sido agraciada en dos ocasiones en la provincia, mientras que una vez el número de la máxima recompensa acabó en cero.

La otra característica compartida es que el litoral o el prelitoral concentra todas las visitas del Gordo. Castelló es la población con más fortuna (cuatro ocasiones), mientras que oficialmente Alcalà de Xivert, Onda y Vinaròs contabilizan una visita cada una. Sin embargo, por el momento, el primer premio ha esquivado puntos del interior, como las comarcas del Alto Palancia o Els Ports.