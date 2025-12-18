Los farmacéuticos valoran positivamente la nueva regulación de horarios y guardias

El Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón (ICOFCS) valora "de forma positiva" la aprobación del Decreto 192/2025, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se modifican los artículos 5 y 6 del Decreto 187/1997 relativos a los horarios de atención al público, los servicios de urgencia y las vacaciones de las oficinas de farmacia de la Comunitat Valenciana.

Desde el ICOFCS se destaca que "esta actualización normativa supone un avance hacia un modelo de asistencia farmacéutica más eficaz, equitativa y sostenible, alineada con la realidad demográfica y asistencial actual, y con la necesidad de garantizar una atención continuada y de calidad a la ciudanía, también en la provincia de Castellón. El nuevo decreto refuerza la planificación de los servicios de urgencia, diferenciado claramente entre servicio diurno y nocturno, y reconoce el papel de los Colegios profesionales en la organización de las guardias, siempre bajo criterios de proporcionalidad, accesibilidad y seguridad para los pacientes. Asimismo, se tienen en cuenta factores clave como la distribución poblacional, la geografía del territorio y la existencia de farmacia con horarios ampliados o de 24 horas", explican.

Además, añaden que "uno de los aspectos más relevantes para la provincia de Castellón es la atención específica a las farmacias ubicadas en municipios en riesgo de despoblamiento. La norma contempla medidas de flexibilidad tanto en la organización de los servicios de urgencia como en el régimen de vacaciones, con el objetivo de garantizar la viabilidad de estas oficinas de farmacia sin menoscabar la prestación farmacéutica a la población".

El papel de las farmacias rurales

Desde el ICOFCS se subraya que las farmacias rurales cumplen una función sanitaria y social esencial, actuando como recursos de proximidad imprescindible para la población, especialmente en contextos de envejecimiento, cronicidad y dispersión geográfica. "El Colegio también valora positivamente que el decreto haya sido elaborado bajo criterios de trasparencia, participación y buena regulación, incorporando las aportaciones de los Colegios profesionales y otros agentes del sector, lo que refuerza su legitimidad y aplicabilidad práctica", puntualizan.

"El ICOFCS reafirma su compromiso de colaborar con la Conselleria de Sanidad en la correcta aplicación de esta normativa y en la planificación de los servicios de urgencia en la provincia de Castellón, con el objetivo último de seguir garantizando un acceso seguro, cercano y equitativo al medicamento para toda la ciudadanía", concluyen.