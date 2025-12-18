Investigan al alcalde del PP en Jérica por dos presuntos delitos de agresión sexual a menores
La jueza impuso a Jorge Peiró medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación con los denunciantes
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Segorbe tiene abierta una causa en la que investiga al alcalde de la localidad castellonense de Jérica, Jorge Peiró (PP), por dos presuntos delitos de agresión sexual a dos menores de edad.
El procedimiento, tal y como han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a Mediterráneo, se puso en marcha hace meses. La jueza encargada procedió además a imponer en su momento una serie de medidas cautelares.
Aún vigentes
En concreto, la magistrada ordenó en su día la imposición de alejamiento y de prohibición de comunicación con los dos menores denunciantes, las cuales continúan vigentes en estos momentos. Además de alcalde, Peiró fue nombrado al inicio de la legislatura asesor del equipo de gobierno de la Diputación de Castellón.
Instantes después de trascender esta información, desde el PP de la provincia de Castellón han anunciado el "cese inmediato" del cargo de asesor de Peiró, además de la solicitud de la suspensión de militancia.
Mientras, desde el PSPV provincial han instado a los populares a que exijan también la dimisión del investigado de su cargo de alcalde y les han reclamado que actúen "con contundencia" ante el procedimiento judicial abierto.
