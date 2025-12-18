Luz verde a los nuevos pisos de alquiler asequible en la UJI en Castellón

El último consejo de gobierno del año en la Universitat Jaume I ha autorizado la disposición de la parcela 34b situada en el campus del Riu Sec para la construcción y explotación de alojamientos universitarios en régimen de alquiler asequible. Será en régimen de concesión administrativa de un edificio destinado a alojamientos para el colectivo universitario, todos estos en régimen de alquiler asequible y sujetos a la normativa vigente para viviendas de protección pública, con especial observación de los precios máximos de alquiler asequible que se establecen.

Con esta medida, incluida ya en las líneas de gobierno 2026 presentadas por la rectora, Eva Alcón, la UJI complementará la oferta de la actual residencia universitaria con nuevas soluciones habitacionales dirigidas a la comunidad universitaria (estudiantado, personal técnico y de administración y servicios, así como personal docente e investigador). La propuesta contempla alojamientos de uso temporal (curso académico, estancias en prácticas, etcétera) vinculados a estudios o trabajos universitarios, con precios y condiciones de acceso orientadas a facilitar el alquiler por parte del colectivo universitario, con especial atención a quienes tienen mayores dificultades económicas.

Medallas a Rosa Montero y Margarita del Val

No ha sido la única iniciativa presentada. Además, el campus ha aprobado la entrega de la Medalla de la Universitat Jaume I 2026 a la periodista y escritora Rosa Montero y a la investigadora Margarita del Val, que suman a la Distinción Extraordinaria que recibirá Mediterráneo en su centenario, el próximo enero.

Con la concesión de la Medalla a Rosa Montero Gayo, la UJI quiere reconocer a una de las voces más significativas y comprometidas de la cultura, que ha sobresalido tanto en el campo del periodismo como en el de la creación literaria, demostrando una sinergia perfecta entre el rigor académico de la investigación y la libertad creativa. Montero ha sido premiada con el premio Nacional de las Letras Españolas (2017) y con múltiples distinciones internacionales.

La Medalla a la doctora Margarita del Val Latorre reconoce una carrera dedicada a la excelencia en la investigación biomédica, con un foco destacado en el campo de la virología y la inmunología. Su trayectoria en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) es un ejemplo de rigor científico, dedicación y el compromiso ineludible de la ciencia con el bienestar social.

13.210 alumnos este curso

La Universitat Jaume I ha cerrado el proceso de matrícula correspondiente al curso 2025/26 con un total de 2.818 matriculados en primer curso lo que supone una cobertura del 95,19% del total de las plazas de nuevo ingreso ofrecidas en los 37 grados, puesto que se han incorporado como nuevas titulaciones el grado en International Business Economics y el doble grado en Maestro o Maestra en Educación Infantil y Primaria. Según el informe de matrícula, en primer curso, el 58,52% de estudiantes son mujeres y el 41,48% hombres.

Por centros, la facultad de Ciencias de la Salud ha cubierto el 100% de las plazas ofrecidas en primer curso, seguida de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, con un 98,88% de cobertura. En Humanas y Sociales se observa una tendencia al alza con el 93,02% de cobertura, mientras que Jurídicas y Económicas ha cubierto el 91,46% de las plazas.

Por otro lado, la nota media global de admisión de la Universidad ha sido de 9,533 y las titulaciones con la nota media de alumnado matriculado de nuevo ingreso más alta han sido el nuevo International Business Economics (11,595) y el doble grado en Administración de Empresas y Derecho (11,272) en Jurídicas y Económicas; el nuevo doble grado en Maestro/a en Educación Infantil y Primaria (11,845) y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (10,667) en Humanas y Sociales; Bioquímica y Biología Molecular (11,253) y Matemática Computacional (11,019) en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, y en Salud, Medicina (12,464) y en Enfermería (10,893).

En cuanto al número total de alumnos en estudios de grado en el presente curso académico, la matrícula es de 11.774 estudiantes, de los que 6.831 son mujeres (58,02%) y 4.943 son hombres (41,98%). Por procedencia, el porcentaje de estudiantado de grado en la UJI de fuera de la Comunidad Valenciana es del 9,58%. Concretamente, 1.128 estudiantes tienen su domicilio fuera de la Comunitat, 7.647 lo tienen en Castelló, lo que representa el 64,95%, y 2.999 lo tienen en el resto de la Comunitat, lo que supone un 25,47% del total de matriculados. Además, del total de estudiantado de grado matriculado, 985 proceden de otros países.

El informe de matrícula también incluye los datos de matrícula de los másteres universitarios, donde el número de matriculados ha sido de 1.436 estudiantes, de los que 930 son de nuevo ingreso, con una cobertura del 71,70% del total de las plazas ofrecidas en los 41 másteres, en los que se ha incluido el nuevo en Gestión Administrativa. Por procedencia, el 57,45% del estudiantado matriculado es de Castelló, el 25,70% de fuera de la Comunitat, y el 16,85% de la Comunitat.

Así, el número total de estudiantes de grado y máster en la UJI se eleva hasta los 13.210.

Física, para el curso 2028/29

El consejo ha dado también el OK al informe de necesidad y viabilidad académica y social para la implantación del grado en Física. Los nuevos estudios quieren formar estudiantes en las materias generales de la física, tanto a nivel fundamental como aplicado, incidiendo en el estudio de los problemas que plantea la física moderna y utilizando las herramientas más actualizadas para la enseñanza de esta materia y sus interacciones con otros ámbitos de la ciencia, la ingeniería y la arquitectura.

Además de una formación general en estas materias, el estudiantado adquirirá el dominio del lenguaje matemático propio de la ciencia, del método experimental, del uso de las avanzadas herramientas computacionales disponibles en la actualidad y de una sólida base de conocimientos sobre los modelos teóricos y prácticos que se utilizan para entender los cimientos de las propiedades físicas de los materiales. El número de plazas es de 60 y la implantación del título se realizará de manera progresiva por cursos a partir del 2028/29.