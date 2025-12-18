Una leyenda del baloncesto lidera la expansión de una empresa de Castellón en Italia

La provincia de Castellón tiene una extensa tradición exportadora, primero con el envío de cítricos a numerosos puntos de Europa y, más recientemente, con la producción cerámica, que vende en el exterior más del 70% de todo lo que fabrica.

En los últimos años, la economía provincial se ha diversificado con la incorporación de nuevos sectores productivos, que tratan de aportar soluciones a los nuevos desafíos industriales y energéticos. Un ejemplo surgido en Castellón es Valfortec, grupo empresarial castellonense especializado en energías renovables.

Expansión internacional del grupo

Desde sus inicios, Valfortec ha consolidado su posición en España, con 15 plantas fotovoltaicas proyectadas en la Comunitat Valenciana y Baleares. Al mismo tiempo, ha ampliado su presencia en mercados internacionales como Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos y Chile.

El año 2025 ha sido especialmente positivo para la firma castellonense Valfortec en lo que respecta a la apertura de nuevos mercados internacionales. Durante el ejercicio en curso, y gracias al lanzamiento de un nuevo vehículo de inversión, presentado hace un mes en el marco de la Feria EGEC 2025 Energy Global Event & Congress (Feria Valencia), la compañía ha logrado entrar con éxito en un nuevo país: Italia.

Séptimo mercado exterior

El desembarco en el país transalpino supone el séptimo mercado internacional en el que opera Valfortec, con presencia ya en países de tres continentes. En la actualidad, los mercados que registran mayor dinamismo son España, Japón, Chile y, especialmente, Italia.

La apuesta por este último mercado ha sido sólida y planificada, como demuestra la apertura de una sede corporativa en Milán, desde donde se coordinarán las operaciones a corto plazo en el país.

Liderazgo del proyecto italiano

El encargado de liderar la expansión internacional de Valfortec en Italia es Juan Orenga, exjugador castellonense de baloncesto español, con una dilatada trayectoria como jugador y entrenador. Orenga, vinculado a la firma desde hace un año, coordina toda la actividad en Italia, junto a Fidel Roig, director general de Valfortec.

Planta de energía solar. / Mediterráneo

En cuanto a los proyectos previstos, se ejecutarán un total de ocho parques fotovoltaicos, situados en el norte y centro de Italia, concretamente en Los Abruzzos y Lombardía. En la primera región se ubican Constantini, Sant’Agnese, Ferretti, Orlando I, Orlando II, Adriana y Bellante, mientras que en Lombardía se encuentra el parque de Ostiglia.

Tecnología e integración ambiental

Todos los proyectos comparten parámetros comunes, como su tamaño reducido, lo que facilita una mejor integración paisajística y medioambiental, un aspecto prioritario para Valfortec. También destaca el uso de tecnología avanzada, ya que la compañía confía en marcas líderes e innovadoras del sector.

Las estructuras fotovoltaicas serán construidas por la empresa española Praxia Energy, socio estratégico de confianza que colabora con Valfortec desde hace años. Por su parte, los paneles fotovoltaicos procederán de Jinko Solar, líder mundial del sector, garantizando fiabilidad, calidad e innovación tecnológica.

Ubicación de los parques previstos en Italia. / Valfortec

Agrovoltaica y nuevos desarrollos

Además, la agrovoltaica, uno de los conceptos clave actuales de la fotovoltaica, podría implantarse en algunos parques italianos, ya que se están realizando estudios específicos. Esta solución permitiría que las plantas sean compatibles con usos agrícolas o ganaderos, reforzando su sostenibilidad.

Esta operación estratégica, la más ambiciosa desde la fundación de Valfortec en 2005, no se limita al mercado italiano. En el ámbito nacional, está prevista la construcción de más de 15 nuevas plantas fotovoltaicas, principalmente en el eje mediterráneo, con Castellón e Islas Baleares (Mallorca) como principales focos.

En conjunto, las plantas de Italia y España supondrán la conexión a red de 70 MW de potencia, además de una inversión superior a los 50 millones de euros.