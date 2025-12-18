Cuando la Navidad se dibuja con cariño: el alumnado de Castellón convierte los valores en postales

El talento creativo del alumnado de la provincia ha vuelto a ser protagonista esta Navidad gracias al XV Concurso de Postales Navideñas de la Diputación de Castellón, una iniciativa que este año, bajo el lema ‘Valora els teus’, ha invitado a los más pequeños a reflexionar sobre lo verdaderamente esencial: las personas que nos rodean.

Imaginación y sensibilidad

Dibujos llenos de color, mensajes sinceros y emociones convertidas en arte. Así han celebrado la Navidad los niños y niñas de Castellón participantes en el XV Concurso de Postales Navideñas, una propuesta que ha puesto el foco en el cariño, el respeto y la gratitud, valores que no se envuelven con papel, pero sí con sentimiento.

Un año más, el certamen ha demostrado que la imaginación y la sensibilidad artística del alumnado son capaces de transmitir mensajes que llegan directos al corazón. A través de sus creaciones, los participantes han sabido plasmar la importancia de reconocer y valorar a las personas de su entorno, un ejercicio de empatía promovido desde las aulas.

“Todos los niños y niñas han convertido sentimientos en dibujos y mensajes que llegan directos al corazón”, ha destacado la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, quien ha puesto en valor la diversidad y la calidad de los trabajos recibidos desde todos los rincones de la provincia.

Pequeñas luces que forman un gran árbol

Para Torlà, cada una de las postales presentadas ha sido “como una pequeña luz de Navidad: distinta, única y necesaria”. Juntas, ha señalado, han formado “un árbol lleno de colores, de gratitud y de miradas sinceras que nos recuerdan qué es lo verdaderamente importante”.

La diputada ha subrayado también la implicación del profesorado, del alumnado y de las familias castellonenses, agradeciendo el acompañamiento a los más pequeños para expresar lo que sienten y reforzando la necesidad de fomentar la creatividad y los valores desde edades tempranas.

“Educar en empatía, respeto y agradecimiento es sembrar futuro”, ha afirmado Torlà, convencida de que las postales presentadas demuestran que esa semilla “está creciendo fuerte”.

Entrega de premios con magia navideña

El acto de entrega de premios ha contado con el espectáculo ‘La magia de la Navidad’ y la participación de la diputada de Penyeta Roja, María Tormo, quien ha felicitado a todos los premiados y participantes, destacando que “cada postal es un reflejo de los valores que nuestros niños y niñas viven y sienten en su día a día”.

Los galardones del XV Concurso de Postales Navideñas han recaído en:

Categoría A (1º a 3º de Primaria): Claudia Romero, del CEIP Pío XII de Nules.

Claudia Romero, del CEIP Pío XII de Nules. Categoría B (4º a 6º de Primaria): Sofía Ribes, del Salesianos San Juan Bautista de Burriana.

Sofía Ribes, del Salesianos San Juan Bautista de Burriana. Categoría C (Primaria en Centros de Educación Especial): Izan Muria, del CEE Penyeta Roja.

Izan Muria, del CEE Penyeta Roja. Categoría D (Secundaria en Centros de Educación Especial): Ángel Javier García, del CEE Penyeta Roja.

“Tenemos unos grandes artistas en nuestra provincia”, ha subrayado María Tormo, recordando que la Navidad es también “un buen momento para valorar a quienes nos rodean” a través de la mirada sincera de la infancia.