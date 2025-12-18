Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Castellón acusa al PSOE de "demostrar una doble vara de medir" ante las críticas por la investigación al alcalde de Jérica

Aguilella pone en valor la "actuación responsable" de los populares tras conocerse el procedimiento judicial abierto

Salvador Aguilella, secretario general del PPCS.

Salvador Aguilella, secretario general del PPCS. / Mediterráneo

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

El Partido Popular de la provincia de Castellón (PPCS), a través de un comunicado, ha querido remarcar este jueves por la tarde su "respuesta inmediata" tras conocerse la investigación contra el alcalde de Jérica, Jorge Peiró, por presunta agresión sexual a dos menores al "proceder a su suspensión como militante y a su cese inmediato como asesor en la Diputación de Castellón".

Así lo ha señalado el secretario general de los populares castellonenses, Salvador Aguilella. Desde el PPCS han querido además "reiterar nuestra confianza en la Justicia y el respeto a la presunción de inocencia".

"Sin explicaciones"

No obstante, ante las críticas de la oposición vertidas durante el día tanto desde el PSPV a nivel provincial y autonómico como también desde Compromís, Aguilella ha declarado que "frente a esta actuación responsable, el PSOE y Diana Morant siguen sin dar explicaciones ni actuar sobre los casos más que evidentes que afectan a sus filas".

Un hecho que para el secretario general del PP de la provincia de Castellón supone la "demostración de una doble vara de medir y una preocupante falta de ejemplaridad", ha concluido Aguilella.

