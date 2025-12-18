El PP de Castellón cesa de asesor en la Diputación al alcalde de Jérica ante la investigación por agresión sexual a menores

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha adoptado este mismo jueves medidas de urgencia tras conocerse la investigación judicial abierta contra su alcalde en Jérica, Jorge Peiró, por dos presuntos delitos de agresión sexual a menores.

Los populares castellonenses, según han señalado a preguntas de este diario, que ya han solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión de militancia inmediata de Jorge Peiró ante el procedimiento existente.

"Con carácter inmediato"

Asimismo, también han confirmado que han procedido a cesar "con carácter inmediato" al munícipe investigado de su puesto como asesor del Grupo Popular de la Diputación de Castellón, al que accedió al inicio de la legislatura, con una retribución de 46.289,14 euros anuales, según se publicó en su momento en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

Por último, el PP de Castellón ha querido trasladar su "respeto máximo a la justicia" y también "a la presunción de inocencia" en relación sobre la información publicada sobre su alcalde del Alto Palancia.