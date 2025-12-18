Promopublic da el pistoletazo de salida a la Navidad: No te pierdas las mejores fotos de su tradicional fiesta

Promopublic, conocida empresa de Castellón, ha celebrado este jueves su tradicional fiesta de Navidad. El grupo, que ofrece todo tipo de servicios de comunicación, marketing, publicidad, diseño, fotografía, impresión, rotulación, producción de todo tipo de elementos para la promoción, eventos, ferias, stands, showrooms, ha reunido a clientes, proveedores y colaboradores en un evento que sirve para dar el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas.

Toni Losas

Adolfo Andreu, CEO de Promopublic, o el presidente del Villarreal, Fernando Roig, han asistido a un acto celebrado en las antiguas instalaciones de TAU en Castelló al que tampoco han faltado Laura Safont y Cristina Pastor, gerente y directora comercial de Mediterráneo, respectivamente.