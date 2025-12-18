El Provincial estudiará pedir medidas a CCOO ante la condena a Palacios por coaccionar a una trabajadora

El Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, que tendrá lugar este próximo lunes, abordará solicitar a Comisiones Obreras del País Valencià (CCOO-PV) la adopción de medidas ante la sentencia firme que condena a su delegado sindical Amalio Palacios por coaccionar a una trabajadora del centro.

La propuesta, según ha podido saber Mediterráneo, se eleva a este órgano ejecutivo, que preside el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, y en el que está representada tanto la administración autonómica como la Diputación de Castellón y los distintos partidos políticos que conforman la corporación.

Después de la desestimación del recurso

La inclusión de este punto en el orden del día remitido a sus integrantes llega después de que la Audiencia Provincial de Castellón, como avanzó este diario, ratificara la sentencia condenatoria al desestimar el recurso de apelación que interpuso Palacios contra el fallo del Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón, el cual le consideraba culpable de un delito leve de coacciones y le obligaba abonar una multa de 10 euros al día durante dos meses.

Según el fallo, el delegado de CCOO se habría presentado en junio del 2023 junto a otro sindicalista en el despacho de la entonces directora económica para reclamar explicaciones por la actitud de la secretaria en comisión de selección de tribunales. Allí le dijo que «cesara a la secretaria» y le amenazó «con hacer todo lo posible por cesarla a ella si no atendía a su requerimiento». Además, siguió en el despacho contra la voluntad de la denunciante, «diciendo que no lo abandonaría hasta que no hiciera lo que requería». Un comportamiento que, la justicia, considera enmarcable en el delito de coacciones leve que se le atribuye.

Otro caso abierto

No es el único procedimiento en los juzgados contra Palacios. Existe otra causa, que sigue abierta en fase de instrucción, que le investiga por presuntos delitos de amenazas, como calificó el Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón. Este otro asunto se originó también a raíz de denuncias de trabajadoras del centro.