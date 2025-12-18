Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV de Castellón pide al PP que exija la dimisión del alcalde investigado por agresión sexual a menores

La secretaria de Organización, Maria Jiménez, reclama una "respuesta ejemplar" de la dirección popular

La secretaria de Organización del PSPV de Castellón, María Jiménez.

La secretaria de Organización del PSPV de Castellón, María Jiménez. / JAVIER VILAR

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha reclamado a la presidenta del PP provincial y de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, que exija también la dimisión como alcalde de Jérica de Jorge Peiró al estar investigado por presuntos delitos de agresión sexual a dos menores de edad.

La secretaria de Organización de los socialistas castellonenses, Maria Jiménez, ha señalado que “las decisiones judiciales adoptadas son absolutamente incompatibles con que Peiró continúe ostentando una responsabilidad pública” y ha advertido de que “el cargo que ocupa no es menor ni aislado, sino que está situado en el núcleo duro del PP en la Diputación, bien remunerado”.

Y es que, Jiménez también había reclamado el cese del que considera "una de la manos derechas de mayor confianza dentro del gobierno" de Barrachina por su cargo de asesor en la Diputación, aunque justo en esos instantes se ha conocido que sería apartado de esta responsabilidad.

Actuar "con contundencia"

La representante socialista ha recordado que la jueza ha acordado medidas cautelares de alejamiento y la prohibición de comunicación con los denunciantes, y ha emplazado a Marta Barrachina y al secretario general del PP provincial, Salvador Aguilella, a actuar “con contundencia”.

“La prioridad debe ser la protección de los menores y el respeto a las instituciones; por eso la cúpula del PP debe dar una respuesta ejemplar que pase por el cese inmediato en la Diputación de Castellón y la petición de dimisión como alcalde, por dignidad política y por higiene democrática”, ha concluido.

¿Cómo será el tiempo en Nochebuena y Navidad en Castellón? Buenas y malas noticias...

El PP de Castellón cesa de asesor en la Diputación al alcalde de Jérica ante la investigación por agresión sexual a menores

El PSPV de Castellón pide al PP que exija la dimisión del alcalde investigado por agresión sexual a menores

De la sanidad digital al Hospital General de Castellón y el déficit de médicos: los mensajes del conseller de Sanitat en Corts

El Colegio Oficial de Médicos de Castellón entrega más de 17.000 euros en becas y premios

La cerámica, ante la amenaza de la Unión Europea: "Todos los gobiernos nacionales tienen la obligación de ayudar a su industria"

Así tocó el Gordo en Castellón: los números y las localidades más premiadas en su historia en la provincia

