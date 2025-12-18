El PSPV de Castellón pide al PP que exija la dimisión del alcalde investigado por agresión sexual a menores
La secretaria de Organización, Maria Jiménez, reclama una "respuesta ejemplar" de la dirección popular
El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha reclamado a la presidenta del PP provincial y de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, que exija también la dimisión como alcalde de Jérica de Jorge Peiró al estar investigado por presuntos delitos de agresión sexual a dos menores de edad.
La secretaria de Organización de los socialistas castellonenses, Maria Jiménez, ha señalado que “las decisiones judiciales adoptadas son absolutamente incompatibles con que Peiró continúe ostentando una responsabilidad pública” y ha advertido de que “el cargo que ocupa no es menor ni aislado, sino que está situado en el núcleo duro del PP en la Diputación, bien remunerado”.
Y es que, Jiménez también había reclamado el cese del que considera "una de la manos derechas de mayor confianza dentro del gobierno" de Barrachina por su cargo de asesor en la Diputación, aunque justo en esos instantes se ha conocido que sería apartado de esta responsabilidad.
Actuar "con contundencia"
La representante socialista ha recordado que la jueza ha acordado medidas cautelares de alejamiento y la prohibición de comunicación con los denunciantes, y ha emplazado a Marta Barrachina y al secretario general del PP provincial, Salvador Aguilella, a actuar “con contundencia”.
“La prioridad debe ser la protección de los menores y el respeto a las instituciones; por eso la cúpula del PP debe dar una respuesta ejemplar que pase por el cese inmediato en la Diputación de Castellón y la petición de dimisión como alcalde, por dignidad política y por higiene democrática”, ha concluido.
