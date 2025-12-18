El puerto se cuela en los dibujos de Navidad de 320 escolares de Castellón

La mirada infantil vuelve a tender puentes entre el puerto y la ciudad. PortCastelló ha dado a conocer los ganadores del XII Concurso de Postales Navideñas, una iniciativa que invita a los más pequeños a imaginar la Navidad desde el entorno portuario y a sentirse parte activa de él.

De 3 a 12 años

Bicicletas, dibujos y mucha ilusión. Un total de 320 escolares de 30 colegios de la provincia han participado en el XII Concurso de Postales Navideñas de PortCastelló, una edición de récord que ha acercado el puerto de Castellón a la comunidad educativa a través de la creatividad y la imaginación infantil.

Bajo el lema “Dibuja tu Navidad con el puerto”, el certamen, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 11 años, tiene como objetivo fortalecer la relación puerto-ciudad e implicar a los más jóvenes en el conocimiento de las actividades portuarias desde una perspectiva cercana y lúdica.

Ganadores entre lápices y colores

En esta edición, los premios en las distintas categorías han recaído en Diana Valls, de 3 años; Mara Barreda, de 8; y André Palacio, de 11 años. Los tres han sido reconocidos con una bicicleta, patrocinada por Impala SportClub & Spa, como premio a su creatividad.

Como novedad, el concurso ha reconocido también la implicación colectiva. Las clases de los centros escolares que han presentado más postales por primera vez han sido premiadas con una entrada gratuita al centro de ocio infantil Kidom. Los colegios distinguidos han sido Illes Columbretes, CEIP La Marina y Ramiro Izquierdo.

Un jurado ligado al arte y al Grau

El jurado ha estado integrado por la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, junto a personas vinculadas al mundo del arte como María Griñó, Cristina Gabá y Pepe Beniart, además de personal de la Autoridad Portuaria de Castellón.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que este concurso es “una iniciativa clave para fortalecer la relación del puerto con la ciudad y acercar la actividad portuaria a los más jóvenes”. Ibáñez ha mostrado su satisfacción por “la respuesta de los colegios y el entusiasmo de los niños y niñas de Castellón”, subrayando que la alta participación confirma que el certamen cumple su objetivo.

“Nos gusta saber cómo los niños y las niñas perciben la Navidad y cómo imaginan el puerto de Castellón en sus vidas”, ha señalado el presidente de PortCastelló.

Entrega de premios y felicitación navideña

La entrega de premios tendrá lugar mañana a las 17.30 horas en el edificio Moruno de la Plaza del Mar. Además, la Autoridad Portuaria de Castellón utilizará los dibujos premiados para felicitar la Navidad a la comunidad portuaria, instituciones, medios de comunicación y a la sociedad en general.