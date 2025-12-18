De la sanidad digital al Hospital General de Castellón y el déficit de médicos: los mensajes del conseller de Sanitat en Corts

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha intervenido este jueves en Les Corts Valencianes para dar cuenta de las políticas de su departamento. Una intervención en la que ha subrayado la apuesta por la digitalización de la sanidad, aunque también se ha referido a proyectos estrella para 2026, entre los cuales está el Hospital General de Castelló y no ha ocultado su preocupación por el déficit de médicos. Por su parte, el PSPV le ha afeado el gasto de 56 millones de euros en un solo año en derivar operaciones quirúrgicas a la sanidad privada y las listas de espera quirúrgicas, como el caso de una persona que espera dos años para una cirugía de hernia discal en el Hospital General de Castelló.

Sanidad digital

Marciano Gómez ha desglosado diversos proyectos de digitalización, entre ellos, la aplicación de la inteligencia artificial en las radiografías de tórax o musculo esqueléticos para agilizar y mejorar los diagnósticos en los centros de salud así como en las mamografías. También ha destacado la aplicación de la AI en la gestión de citas y la escritura de la historia clínica. En este apartado, ha señalado que se incorporará un escriba clínico basado en inteligencia artificial para reducir de manera significativa el tiempo dedicado al registro y a tareas administrativas, liberando a los profesionales sanitarios para centrarse en la atención directa al paciente. También ha avanzado otro proyecto, que se ha aplicado en el centro de salud Columbretes de Castellón consistente en un sistema conectivo conversacional para agilizar la citación en atención primaria. Este sistema será capaz de analizar la demanda de las citas en tiempo real y de asignar al profesional más adecuado para resolver cada situación. Además, incorporarán como apoyo al diagnóstico de las lesiones dermatológicas, se va a aplicar la retinografía digital.

Hospital General

Entre los proyectos para el 2026, Gómez ha mencionado el Hospital General de Castellón, aunque sin ofrecer novedades, recordando que están en proceso de la consecución de la parcela que resta por conseguir pero que ya está adjudicada la dirección de obra y redacción del proyecto.

También ha hecho referencia al centro de protonterapia, para el tratamiento oncológico de alta precisión, especialmente en pacientes pediátricos o con tumores complejos en una parcela anexa a la Fe de Valencia, en ejecución. Asimismo, ha anunciado la apertura de centros de atención 24 horas en los municipios de más de 50.000 habitantes el próximo años que contarán con radiodología digital con IA y analítica básica para evitar desplazamientos de los pacientes a hospitales, sobre los que se está escogiendo ubicación. Preferentemente y siempre que sea posible, se localizarán en los Puntos de Actuación Continuada (PAC), que son los que actualmente prestan asistencia de urgencia de 15 a 8 horas del día siguiente. En caso contrario, o se invertirá para adecuar las infraestructuras existentes a la nueva prestación o se habilitarán nuevos espacios.

Déficit de personal

El conseller de Sanitat también ha mostrado su preocupación ante la escasez de personal sanitario recordando que en la Comunitat existen 600 plazas por cubrir pero también ha criticado al Ministerio de Sanidad por su gestión de los MIR. También ha destacado la resolución de las OPE 2017-18-19 y 20-21 con más de 50.000 personas.

Consorcio Hospitalario Provincial

Vox le ha urgido a que se inicie el proceso de estatutarización de los Consorcios Hospitalarios Provinciales, entre ellos, el de Castelló, porque no es correcto que el personal ejerciendo las mismas funciones perciba menos salario y Gómez se ha referido a que en tanto que el Ministerio no asegure que los 200 millones que debe abonar a los consorcios --35 millones al Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón-- se incluyen en presupuestos de la Generalitat Valenciana no van a iniciar ningún proceso de estatutarización.

Críticas del PSPV

⁠Por su parte, el portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts, Rafa Simó, señala que "en lo que llevamos de año el Consell ha hecho tres modificaciones de crédito pasando de 22 millones destinados para operaciones en la privada a 56 millones" y les acusa de "pasar de externalizar departamentos a externalizar servicios": "El padre político de estas privatizaciones es Marciano Gómez y el antídoto para resolverlo es el PSPV-PSOE". Gómez ha replicado que muchos de esos anuncios de pagos por procedimiento de enriquecimiento injusto proceden de pagos que el Botànic dejó pendientes del periodo 20-23.

Asimismo, ⁠Simó exigió a Marciano Gómez que garantice que "las lecturas de pruebas diagnósticas que están derivando a la privada las están leyendo profesionales con la formación que se requiere en la pública" y alerta de los riesgos de que sean profesionales no cualificados quienes estén realizando este trabajo.

Compromís

Desde Compromís Carlos Esteve ha advertido de que Gómez está "llevando a la sanidad al colapso" en unos casos por "sus errores y en otros por su intencionalidad política" porque "sí que tiene una ideología y no es cero-cero". Así, le ha criticado que "va a dejar perder 47 millones de fondos europeos al no haberlos ejecutado y ha criticado que "experimente con la gestión cuando experimentar en Sanidad mata".

También denunció el caso de una persona que estaba esperando un año para cirugía de hernia discal en el General de Castelló y que ahora le han dicho que le queda espera para otro año.

Estatuto Marco

La huelga de médicos contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad también ha sobrevolado el hemiciclo. Gómez ha señalado que en los cuatro días de huelga de los médicos 80.000 pacientes dejaron de verse "por el mayor fracaso sanitario de la historia de una ministra, que es la candidata a la Comunidad de Madrid, que jamás se ha creído que es la ministra de todos los españoles", ha lamentado y ha anunciado que enero comparecerá para explicar en comisión "cómo hemos resuelto el aspecto caótico y lamentable en que dejaron las mamografías". "La puerta me la van a dar los ciudadanos. A ustedes se la dieron el 23", ha apostillado.

Desde Vox, la diputada Ana Vega ha mostrado su apoyo a los médicos en su lucha por un Estatuto Marco propio algo que la ministra Mónica García, "la médico y madre comunista desprecia porque el único interés de esta liberal sindicada es dejar una impronta ideológica en la sanidad" y le ha exigido que cumpla con las partidas presupuestarias para ELA.