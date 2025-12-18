Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cómo será el tiempo en Nochebuena y Navidad en Castellón? Buenas y malas noticias...

2025 está siendo hasta ahora un 22% más húmedo de lo habitual

Una persona camina abrigada por la calle

Una persona camina abrigada por la calle / GABRIEL UTIEL BLANCO

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

Se avecinan las fechas navideñas y una de las preocupaciones, además de diseñar el menú y comprar las viandas, es ¿qué tiempo hará en la provincia de Castellón? Desde la Agencia Estatal de Meteorología han hecho este jueves un pequeño avance que trae buenas y malas noticias.

El mensaje que han dado el delegado de Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, y el jefe de Climatología de la delegación, José Ángel Núñez, hay una probabilidad alta de que la Navidad va a ser fría", aunque no hasta el punto de poder calificarse como ola de frío, y de que en Nochebuena lloverá. Las temperaturas frías se notarán a partir del lunes.

Una experiencia inmersiva. Esta es la gran novedad de las luces de Navidad de Castelló

Una experiencia inmersiva. Esta es la gran novedad de las luces de Navidad de Castelló

Una experiencia inmersiva. Esta es la gran novedad de las luces de Navidad de Castelló / Kmy Ros / KMY ROS

Cuándo llega el frío

La buena noticia es que "los próximos días van a ser meteorológicamente tranquilos". Sin embargo, el domingo, sobre todo en la segunda mitad del día, pasará un frente de lluvias y después del frente entrará una "una masa de aire bastante fría". Ha precisado que "puede nevar algo en el norte de Castellón", aunque "no sería en principio, nada importante".

Previsión para Nochebuena

El día 24, Nochebuena, nuevamente pasará otro frente de lluvias y volverá a llover, principalmente en las horas centrales del día y primera hora de la tarde. De hecho, la previsión de Aemet para Vistabella fija la cota de nieve para este lunes en 700 metros con mínimas de -2 y máximas de 4 y probabilidad de nieve, igual que para el día de Nochebuena, con cota a 1.100.

Galería de fotos del encendido de las luces de Navidad en Vila-real

Galería de fotos del encendido de las luces de Navidad en Vila-real

Galería de fotos del encendido de las luces de Navidad en Vila-real / Erik Pradas

Fin de año

No mejorará la situación térmica para fin de año, con "una probabilidad alta los últimos días de fin de año serán fríos" y todavía hay "mucha incertidumbre sobre si habrá precipitaciones o no" en el cierre de 2025.

Inviernos sin frío

Esto supone un cambio de tendencia respecto a años anteriores, menos fríos. Así, Núñez ha indicado que puede parecer una "obviedad" que haga frío en el invierno climatológico pero "desde el temporal Filomena en 2021, prácticamente hemos tenido unos inviernos que apenas ha habido frío". "Estábamos teniendo unos inviernos muy cálidos y eso también tiene impacto en la agricultura, porque los cultivos necesitan frío", ha comentado.

Vídeo: Encendido de las luces de Navidad en Castelló

Vídeo: Encendido de las luces de Navidad en Castelló

Toni Losas

Superávit

En la rueda de prensa también se ha hecho balance del 2025. Según datos provisionales (hasta el 17 de diciembre) Castellón 2025 presenta un superávit pluviométrico del 22%, pues ha sido muy húmedo. En concreto, extremadamente húmedo en zonas de la Plana Baixa y el Alto Palancia. En diciembre, las lluvias persistentes desde el día 13, primero provocadas por la borrasca Emilia durante el fin de semana del 13 y 14 y, posteriormente, por una borrasca fría que quedó aislada en el sureste la Península y que provocó lluvias generalizadas los días 16 y 17 han propiciado registros de entidad en Castellón.

