Los constructores de Castellón ayudarán a digitalizar pymes y autónomos
Apecc forma parte de la red nacional de asociaciones para avanzar en este campo
La Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc) ha sido seleccionada como Oficina Acelera Pyme, una iniciativa impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y coordinada por Red.es.
Durante los próximos dos años, Apecc se convertirá en un punto de referencia en la provincia de Castellón para pymes, autónomos y proyectos emprendedores que deseen avanzar en sus procesos de digitalización o poner en marcha iniciativas vinculadas al emprendimiento digital.
Punto de apoyo para la digitalización
El servicio Acelera Pyme que prestará Apecc ofrecerá asesoramiento personalizado gratuito, tanto presencial como virtual, y desarrollará webinars, talleres y acciones formativas centradas en emprendimiento y transformación digital.
Asimismo, informará sobre ayudas y licitaciones de interés para pymes y autónomos, relacionadas con la digitalización, la innovación y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, facilitando el acceso a oportunidades clave para la modernización del tejido productivo.
Trayectoria y nuevas herramientas
Esta nueva etapa se enmarca en la trayectoria de Apecc, que desde hace más de 45 años actúa como entidad representativa del sector de la construcción en la provincia, y refuerza su compromiso con la modernización y la competitividad del tejido empresarial castellonense.
En paralelo, desde Acelera Pyme CNC se está desarrollando PYDE, una plataforma digital que funcionará como extensión online de las Oficinas Acelera Pyme, permitiendo a las empresas continuar su proceso de emprendimiento y digitalización mediante el acceso centralizado a cursos, información sobre licitaciones y subvenciones, y recursos digitales.
