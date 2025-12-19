La Diputación de Castellón lleva la magia de la Navidad a los centros hospitalarios de la provincia. La institución provincial, junto al Banco de Alimentos de Castellón, ha hecho entrega de juguetes que se van a distribuir entre los niños y las niñas que permanecen estos días ingresados en los centros hospitalarios de Castellón, Vila-real y Vinaròs.

“Queremos que en estas fechas tan entrañables, la magia y la ilusión también esté presente en los niños y niñas que permanecerán estos días en el hospital”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, quien ha asistido a la entrega de los juguetes en el Hospital Comarcal La Plana de Vila-real (coincidiendo con el XXV aniversario del centro) junto a la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, y el diputado del Consorcio Provincial de Bomberos, David Vicente. Un acto al que también han participado personal del Consorcio Provincial de Bomberos, encargados de hacer llegar la magia a los centros, así como personal del centro hospitalario de Vila-real encabezado por el director médico del Hospital Universitario de La Plana, Salvador Doménech y la directora de Enfermería, Pilar Arrufat, además de voluntarios del Banco de Alimentos de Castellón.

Entrega de juguetes en La Plana. / Javier Vilar

Este centro es la primera parada de los cuatro centros de la provincia (Hospital General Universitario de Castellón, Hospital Provincial, Hospital Universitario de La Plana y Hospital Comarcal de Vinaròs) “donde hacemos llegar la magia de la Navidad a los más pequeños que, en estos momentos, necesitan una sonrisa más que nunca”, ha añadido Marta Barrachina.

La máxima representante de la institución provincial ha subrayado la importancia y los beneficios del juego y del juguete como herramienta fundamental para el desarrollo de los menores y, en situaciones tan especiales como las que viven estos pequeños, el juego es aún más necesario.