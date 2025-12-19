Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre CodicerPlanes para este fin de semanaMuerta AlmassoraEstación tren CastellónSalud Pablo HernéndezComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

La Diputación de Castellón lleva la magia de la Navidad a los centros hospitalarios de la provincia

La institución provincial, junto al Banco de Alimentos de Castellón, hacen entrega de juguetes que se van a distribuir entre los niños y las niñas que permanecen estos días ingresados en los centros hospitalarios de Castellón, Vila-real y Vinaròs

La presidenta provincial, Marta Barrachina, ha encabezado la delegación en la entrega de juguetes.

La presidenta provincial, Marta Barrachina, ha encabezado la delegación en la entrega de juguetes. / Javier Vilar

Ramón Pérez

La Diputación de Castellón lleva la magia de la Navidad a los centros hospitalarios de la provincia. La institución provincial, junto al Banco de Alimentos de Castellón, ha hecho entrega de juguetes que se van a distribuir entre los niños y las niñas que permanecen estos días ingresados en los centros hospitalarios de Castellón, Vila-real y Vinaròs.

“Queremos que en estas fechas tan entrañables, la magia y la ilusión también esté presente en los niños y niñas que permanecerán estos días en el hospital”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, quien ha asistido a la entrega de los juguetes en el Hospital Comarcal La Plana de Vila-real (coincidiendo con el XXV aniversario del centro) junto a la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, y el diputado del Consorcio Provincial de Bomberos, David Vicente. Un acto al que también han participado personal del Consorcio Provincial de Bomberos, encargados de hacer llegar la magia a los centros, así como personal del centro hospitalario de Vila-real encabezado por el director médico del Hospital Universitario de La Plana, Salvador Doménech y la directora de Enfermería, Pilar Arrufat, además de voluntarios del Banco de Alimentos de Castellón.

Entrega de juguetes en La Plana.

Entrega de juguetes en La Plana. / Javier Vilar

Este centro es la primera parada de los cuatro centros de la provincia (Hospital General Universitario de Castellón, Hospital Provincial, Hospital Universitario de La Plana y Hospital Comarcal de Vinaròs) “donde hacemos llegar la magia de la Navidad a los más pequeños que, en estos momentos, necesitan una sonrisa más que nunca”, ha añadido Marta Barrachina.

Noticias relacionadas y más

La máxima representante de la institución provincial ha subrayado la importancia y los beneficios del juego y del juguete como herramienta fundamental para el desarrollo de los menores y, en situaciones tan especiales como las que viven estos pequeños, el juego es aún más necesario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents