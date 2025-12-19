Los empresarios advierten del cuello de botella de las industrias por la falta de suministro eléctrico

La descarbonización de la industria debe pasar por sustituir las energías fósiles por electricidad generada por fuentes renovables. Una ambición que choca con la realidad de unas redes de transporte de la energía que necesitan nuevas inversiones. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) advierte de que el actual planteamiento regulatorio para las redes eléctricas "se está convirtiendo en un cuello de botella crítico para la industria, comprometiendo proyectos industriales, empleo y la capacidad del país para aprovechar la oportunidad que supone la descarbonización".

El presidente de los empresarios autonómicos, Vicente Lafuente, afirma que las firmas industriales "quieren y pueden invertir", pero se están encontrando con "una realidad preocupante: redes saturadas, acceso limitado y un marco regulatorio que no incentiva las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento".

Un marco regulatorio insuficiente

Además, la CEV apunta que el nuevo marco de la regulación eléctrica contempla "recortes significativos en operación y mantenimiento y un modelo que deja fuera inversiones estratégicas". Considera que este enfoque ignora la realidad industrial de la Comunitat Valenciana y del resto del país, y lanza una señal negativa a los inversores.

Lafuente menciona que, si se quiere industria, "debemos tratar a las redes eléctricas como una infraestructura estratégica de primer nivel", y pide al organismo competente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que corrija sus propuestas para desbloquear las inversiones necesarias.

Saturación en Castellón

Recientemente, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) publicó un informe en el que se constata que la saturación de las redes alcanza el 99% en Castellón. Una situación que dificulta nuevos desarrollos urbanísticos o industriales y complica que sectores como la cerámica puedan avanzar hacia la electrificación de sus procesos productivos.

Desde el sector energético se subraya que hacen falta nuevas subestaciones y más infraestructuras eléctricas, si se quiere garantizar la competitividad industrial y cumplir con los objetivos de transición energética y descarbonización.