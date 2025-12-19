Pérez Llorca afirma "no tener constancia" de la denuncia por acoso sexual al alcalde de Jérica

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recalcó que la dirección provincial del Partido Popular le comunicó ayer jueves la investigación al alcalde de Jérica por presuntos delitos de agresión sexual, y que previamente "no tenía constancia". Además, subrayó que los populares han aplicado los estatutos del partido y han actuado "de inmediato", al cesarlo como asesor y suspenderlo de militancia.

Así lo expresó el también secretario general del PPCV al ser preguntado por los medios por el hecho de que la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe haya abierto una causa en la que el alcalde de Jérica (Castellón), el popular Jorge Peiró, aparece como investigado por presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos menores de edad, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Aplicación de los estatutos del partido

Pérez Llorca señaló que ayer la dirección provincial del partido le trasladó que "había tenido constancia de esa investigación del alcalde de Jérica y automáticamente fue cesado como asesor en la Diputación de Castellón y suspendido de militancia aplicando los estatutos del partido".

En estos momentos, prosiguió, la cuestión ya está investigada por el juzgado, y añadió que "también tenemos que pensar en la presunción de inocencia que tiene el alcalde". "A partir de ahora, hay que esperar que se aclare y que el juez decida si se debe de llevar adelante esa denuncia o archivarla", apostilló.

Presunción de inocencia e investigación judicial

El president precisó que él no tenía "constancia de ningún tipo" y recordó que el funcionamiento interno del partido establece que las poblaciones de más de 20.000 habitantes dependen de la dirección regional, mientras que las de menor tamaño dependen de la dirección provincial. "Ayer lo comunicó la dirección provincial y ayer se actuó de inmediato", enfatizó.

En este contexto insistió en que "eso ya pasa a estar en una investigación judicial", y consideró que "esa es la gran diferencia con la cantidad de denuncias que ha habido por parte de mujeres socialistas".

Críticas al PSOE y a Pilar Bernabé

Al respecto, Pérez Llorca consideró que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, "ha hablado mucho del caso del alcalde de Jérica, pero aún no ha trasladado a la Fiscalía todas las denuncias que se han presentado en su partido".

"Creo que es importante, una necesidad y un claro ejemplo de transparencia que esas denuncias que ha tenido el Partido Socialista se trasladen a la Fiscalía y que allí sean investigadas también por los jueces", aseveró.

Pilar Bernabé había preguntado por qué el PP "no ha dicho nada" si sabía, "como dice el alcalde", la situación que tenía este primer edil. "La información la tendrá que dar Pérez Llorca", ha afirmado Bernabé, que ha considerado que el jefe del Consell "tiene la obligación de salir y explicar" este asunto "como secretario general del Partido Popular" en la Comunitat Valenciana.

Situación del acta de concejal

Sobre si el PP va a pedir al primer edil el acta, el president volvió a exponer que "se han aplicado los estatutos del partido: está suspendido de militancia a la espera de la decisión judicial y, cuando se produzca, si fuese condenatoria, sería expulsado inmediatamente".

"En estos momentos mantiene, por supuesto, su acta de concejal, que es suya, ya que esa persona tiene el derecho que ampara a cualquier ciudadano español de la presunción de inocencia", añadió.

Cuando se le interrogó por si personalmente confía en la inocencia de Peiró, respondió: "Confío en que se haga justicia y se actúe rápido. No puedo opinar de algo que no sé", zanjó.