PortCastelló cerrará la década con unas inversiones multimillonarias de 740 millones hasta 2029

El principal nodo logístico de Castellón, PortCastelló, refuerza su ritmo inversor con la finalidad de ganar capacidad y negocio. El consejo de administración de PortCastelló aprobó el plan de empresa correspondiente a 2026, en el que se contemplan una serie de actuaciones con un coste multimillonario.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, explicó que estas medidas "son decisiones estratégicas que empezarán a dar sus frutos en 2026 y que permitirán a PortCastelló seguir creciendo de manera sostenible, ganando cuota de mercado y consolidándose como un puerto de referencia en el Mediterráneo".

Inversión récord para 2026

En total se calcula una inversión de 740 millones de euros, de los que 200 millones corresponden a las administraciones públicas, mientras que el resto procederán de la iniciativa privada. La inversión pública en 2026 alcanzará los 99 millones, con el objetivo de acelerar infraestructuras productivas clave vinculadas a conectividad, expansión portuaria, sostenibilidad y seguridad. De este modo, se volverá a batir el récord de inversiones de 2025, cifrado en 72 millones de euros.

Reunión del consejo de administración de PortCastelló. / Mediterráneo

Una de las principales partidas corresponde a la expansión de la dársena sur, a la que se destinan 144 millones de euros, asociados al desarrollo del hub de eólica marina offshore. Estas actuaciones incluyen el inicio de la construcción de 600 metros lineales de muelle y el relleno de la explanada asociada, configurando un espacio estratégico para nuevos tráficos industriales y energéticos.

Accesos ferroviarios y viarios

La mejora de la accesibilidad ferroviaria constituye otro de los ejes del plan, con una inversión prevista de 94 millones de euros, que permitirá dar continuidad a las obras del acceso ferroviario sur, clave para la conexión del puerto con el corredor mediterráneo, así como la finalización de la estación intermodal de Castellón.

En materia de accesos viarios y urbanización, el documento recoge 16,2 millones de euros destinados a la accesibilidad terrestre vinculada a la urbanización de la dársena sur, con especial protagonismo de los viales asociados al desarrollo de la plataforma ferroviaria interna y a las necesidades de expansión de esta zona portuaria.

Seguridad, sostenibilidad y energía

Asimismo, se destinan 14,6 millones de euros a actuaciones en materia de seguridad y protección, entre las que destacan 12,4 millones de euros para la implantación del sistema de seguridad y explotación integrado. En el ámbito de la sostenibilidad y la energía, el plan prevé 13,2 millones de euros, con especial énfasis en la implantación del sistema OPS (Suministro de Energía desde Tierra), que concentra 6,9 millones, y 2,5 millones de euros en actuaciones de sostenibilidad ambiental.

El Plan de Empresa incorpora también 11,6 millones de euros para el proyecto Delphinidae, orientado a determinar los límites máximos operacionales de los muelles, la eslora máxima de los buques, el espacio navegable y las condiciones límite de viento y oleaje en PortCastelló. Además, se destinan 8,9 millones de euros al acondicionamiento del muelle transversal exterior, actualmente en fase de finalización y recepción de las obras.

Infraestructuras estratégicas y modelo polivalente

Junto a estas grandes actuaciones, el documento contempla inversiones en infraestructuras esenciales, como 5,8 millones de euros para la mejora del edificio del Puesto de Control Fronterizo, 6,2 millones de euros para la nueva sede institucional de la Autoridad Portuaria de Castellón, 3 millones de euros para la nueva lonja y 1,5 millones de euros destinados a proyectos de integración puerto-ciudad.

Según destacó Rubén Ibáñez, "hablamos de un volumen inversor histórico que prepara al puerto de Castellón para el crecimiento de los próximos años, con infraestructuras modernas, eficientes y operativas". El presidente subrayó que "estas inversiones no solo refuerzan nuestra competitividad, sino que generan oportunidades, actividad económica y empleo en el entorno del puerto".

En la misma sesión, el Consejo de Administración aprobó la reordenación de la terminal PortSur para su transformación en terminal polivalente, culminando así el proceso para que todas las terminales del puerto de Castellón puedan operar distintos tipos de tráficos.

Brindis de la comunidad portuaria con motivo de las fiestas navideñas. / Mediterráneo

Ibáñez señaló que "el acuerdo aprobado hoy supone un paso decisivo en la transformación del modelo operativo de PortCastelló", ya que permitirá que las terminales se adapten a cualquier tipo de mercancía. En este sentido, añadió que "la polivalencia evita una especialización excesiva, reduce cuellos de botella y aporta una mayor capacidad de respuesta, convirtiendo al puerto de Castellón en un enclave ágil, flexible y muy atractivo para navieras y operadores logísticos".

Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Castellón celebró la tradicional copa de Navidad, con los integrantes de los diferentes servicios y actividades implicados en esta institución.