PP y PSPV se enzarzan por la denuncia al alcalde de Jérica: afean falta de información y ataques

La investigación abierta al alcalde de Jérica, Jorge Peiró, por una presunta agresión sexual a dos menores por un juzgado de Segorbe ha derivado en un cruce de acusaciones entre PP y PSPV, pues mientras unos afean lo que dicen que son "ataques" otros critican la falta de información sobre la denuncia.

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado al president de la Generalitat y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, a expulsar del partido y reclamarle el acta al alcalde investigado, así como a "decirnos desde cuándo hace que lo saben y por qué lo han escondido y encubierto".

"Se han de pronunciar y posicionar"

"Se han de pronunciar y posicionar" porque "no cabe mirar ni comportarse de otra manera", ha defendido Morant. La líder de los socialistas valencianos ha reclamado que los populares muestren el "rechazo absoluto y la condena pública a una actuación y una actitud que no cabe en política".

"Si esta persona quiere defenderse a través de la justicia, que lo haga. Pero que no se parapete de una institución tan importante como es una alcaldía", ha trasladado Morant. La secretaria general del PSPV ha valorado que el caso del alcalde de Jérica, que también era asesor del PP de la Diputación de Castellón hasta que fue cesado este jueves, es "de una gravedad enorme" porque "llegar a una imputación significa que han habido muchos pasos antes".

"Obligación de salir y explicar"

Mientras, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV en la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha cuestionado por qué el PP "no ha dicho nada" si sabía, "como dice el alcalde", la situación que tenía este primer edil. "La información la tendrá que dar Pérez Llorca", ha afirmado Bernabé, que considera que el jefe del Consell "tiene la obligación de salir y explicar" este caso "como secretario general del Partido Popular" en la Comunitat Valenciana.

"Creo que es imprescindible. Al final, vamos a tener que pedirle todo el rato al Partido Popular que vaya a los juzgados a hablar y a dar información", ha añadido Bernabé.

"Rastrero y continuado"

Unas declaraciones que han suscitado la respuesta del síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, quien ha culpado a Bernabé de "abusar de su cargo institucional" para "el ataque político rastrero y continuado".

"Una delegada del Gobierno está para otras cosas, no para el ataque político rastrero y continuado. No tiene reparo en abusar de su cargo institucional. Cobra un sueldo que le pagamos todos solo para atacar al PP", ha añadido Pastor. El síndic del PP ha subrayado que "antes de dar lecciones, Bernabé debe llevar a Fiscalía los casos de acoso sexual" en el PSOE "y después dimitir por su negligencia intencionada".