El PSPV exige a Marta Barrachina que promueva una moción de censura al alcalde de Jérica: "Es quien tiene la llave"

La investigación judicial abierta sobre el alcalde de Jérica, Jorge Peiró, por un presunto caso de agresión sexual a dos menores de edad, sigue generando reacciones políticas en la provincia.

El Partido Popular, formación a la que pertenecía Peiró (actualmente suspendido de militancia por este caso), anunció de inmediato su destitución como asesor de la Diputación de Castellón, pero el PSPV provincial reclama más actuaciones a los populares.

Petición de moción de censura

Desde las filas socialistas exigen "a la presidenta del PP y de la Diputación de Castelló, Marta Barrachina, y a su número dos, Salvador Aguilella, que dejen de amparar a su exasesor de gobierno". Por ello reclaman "que activen de manera inmediata el mecanismo democrático de la moción de censura para apartarlo de la alcaldía de Jérica".

El comunicado del PSPV de Castellón expone que el todavía alcalde se "enroca en el cargo", y considera que la moción permitiría un cambio político en el municipio. Por eso animan a "registrar la moción de censura sin más demora, dado que la aritmética da".

Críticas al silencio del PP

Las elecciones de 2023 dieron una configuración del pleno que, según los socialistas, mantendría igualmente la alcaldía en manos populares, con un relevo que permitiría "poner fin a la degradación institucional en la que se ha visto sumido el Ayuntamiento y, de paso, también la Diputación de Castelló". Añaden que "el PP tiene la llave para acabar con esta situación, por lo que no puede lavarse las manos ni atribuir la decisión al pueblo, cuando el pueblo ya está representado en el pleno municipal y existen instrumentos democráticos claros para actuar".

Por otro lado, el PSPV de Castellón considera "urgente que Barrachina y Aguilella den la cara y expliquen si el PP era conocedor del caso desde hace meses", tal y como el propio implicado ha afirmado públicamente. En el caso de Barrachina, señalan que resulta "todavía más inexcusable por la estrecha relación profesional que la unía con Peiró, a quien situó como persona de máxima confianza dentro de su gobierno", por lo que "debe decir públicamente si lo sabía".

Investigación judicial en Segorbe

La ejecutiva provincial socialista lanza un nuevo reproche al PP y asegura que, "24 horas después de estallar el caso, ha preferido envolverse en el silencio y levantar cortinas de humo mientras sigue sosteniendo políticamente a Peiró". El PSPV-PSOE insiste en que "la prioridad debe ser la protección de los menores, el respeto a las instituciones y la dignidad democrática".

La investigación está abierta en la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Segorbe. Según confirmó el jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la causa está abierta desde hace meses. A raíz de este caso se aplicaron medidas cautelares, ordenando a Peiró alejarse de los denunciantes, con la prohibición añadida de comunicarse con ellos, unas medidas que siguen vigentes.