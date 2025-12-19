Repaso a la economía provincial: Castellón va bien, pero se espera un freno en 2026

La patronal autonómica CEV publica una nueva edición de su informe trimestral de coyuntura económica para la Comunitat Valenciana, una radiografía elaborada a partir de los principales indicadores de las tres provincias correspondientes al tercer trimestre del año.

Una de las primeras conclusiones es que el territorio autonómico experimenta un "crecimiento robusto" en la recta final de 2025, aunque se detecta una cierta desaceleración, "en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y la evolución desigual de los distintos sectores productivos". El crecimiento autonómico alcanzará el 3%, por encima de lo esperado a comienzos del año, aunque se anticipa una ralentización gradual en 2026. Crecerá menos, pero se mantendrá en un 2,5%, según estas previsiones.

Superávit comercial en Castellón

El análisis muestra datos relevantes sobre la economía de Castellón, y el más abultado tiene que ver con la balanza comercial, que mide la diferencia entre los productos que exporta la provincia y los que importa del exterior. Mientras que entre julio y septiembre el saldo autonómico fue negativo en 488 millones de euros, el balance castellonense arroja un resultado positivo de 554 millones de euros.

A pesar de que la provincia exportó un 10,5% menos en el tercer trimestre, las ventas al exterior por valor de 2.118 millones de euros superaron ampliamente los 1.564 millones de euros de las importaciones. Un comportamiento que se explica por el peso del sector cerámico y sus industrias auxiliares, así como por el agroalimentario.

Empleo, consumo y empresas

También hay buenos indicadores en empleo, con "récords históricos de ocupación" en la provincia. Además, tras varios años de debilidad, las matriculaciones de vehículos crecen con fuerza, con un aumento del 13,39%.

El turismo se ha mantenido estable, aunque con una mejora de las tasas de ocupación hotelera, mientras que en la creación de empresas se aprecia un aumento interanual en sectores como construcción, transporte y hostelería.

Evolución del sector cerámico

La cerámica es uno de los apartados más relevantes del estudio. El informe de coyuntura de la CEV, citando a la asociación de fabricantes Ascer, explica que la situación ha ido de más a menos conforme ha avanzado 2025, aunque el balance del conjunto del año es moderadamente positivo. Tal y como ya destacaron los dirigentes de la entidad en su balance anual, se ha producido un ligero descenso de las exportaciones, compensado por el "comportamiento más dinámico" del mercado nacional. Para 2026 está la amenaza de la regulación europea en materia de derechos de emisión, que puede tener "un grave impacto" si no hay correcciones al proyecto de Bruselas.

Respecto a los principales clientes del azulejo, el documento advierte de que "la crisis de demanda en Europa se sigue alargando" y que en mercados clave como Francia y Alemania no se anticipan mejoras en la construcción hasta 2026. A ello se suma que en Estados Unidos persiste un riesgo elevado de inflación, lo que está llevando a consumidores y constructores a adoptar una posición de mayor cautela, concluye el informe.