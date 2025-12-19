¿Cuántos estudiantes de la UJI vienen de fuera de Castellón? La cifra sorprende

La Universitat Jaume I (UJI) ha cerrado el proceso de matrícula correspondiente al curso 2025/26 que arrancó tras la selectividad con unas cifras al alza después de una pérdida constante de alumnado en los últimos 10 años y con unas notas de corte cada vez más prohibitivas para muchos pero que, por otro lado, captan el mejor talento castellonense y también foráneo al campus de Castellón.

Riu Sec acaba el año 2025 con una población estudiantil de 13.210 alumnos, 11.774 de grado y 1.436 de máster, frente a los 13.128 del pasado curso, con 11.643 y 1.485 estudiantes, respectivamente. Crece la población en las facultades y baja en el posgrado.

Y este curso, son 2.818 matriculados los que arrancan su carrera en la universidad pública de Castelló en su primer curso, lo que supone una cobertura del 95,19% del total de las plazas de nuevo ingreso ofrecidas en los 37 grados, puesto que se han incorporado como nuevas titulaciones el grado en International Business Economics y uno de los más esperados, el doble grado en Maestro o Maestra en Educación Infantil y Primaria.

Más chicas que chicos, con Salud al 100%

Según el informe de matrícula presentado este jueves en el consejo de gobierno, en primer curso, el 58,52% de estudiantes son mujeres y el 41,48% hombres.

Por centros, la facultad de Ciencias de la Salud ha cubierto el 100% de las plazas ofrecidas en primer curso, seguida de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, con un 98,88% de cobertura, en clara alza. En Ciencias Humanas y Sociales se observa una tendencia al alza con el 93,02% de cobertura, mientras que Ciencias Jurídicas y Económicas ha cubierto el 91,46% de las plazas. Más médicos y menos abogados en el futuro de los egresados de la UJI.

Baja la nota media

Por otro lado, la nota media global de admisión de la Universitat ha sido de 9,533, un punto por debajo de los 9,655 del pasado curso 2024/25).

Eso sí, las titulaciones con la nota media de alumnado matriculado de nuevo ingreso más altas no varían, solo se amplían:

En Ciencias de la Salud: Medicina (12,464) y en Enfermería (10,893) son los que copan el podio.

(12,464) y en (10,893) son los que copan el podio. En Jurídicas y Económicas: el nuevo grado en International Business Economics (11,595) y el doble grado en Administración de Empresas y Derecho (11,272).

(11,595) y el doble grado en (11,272). En Humanas y Sociales: el nuevo doble grado en Maestro/a en Educación Infantil y Primaria (11,845) y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (10,667).

(11,845) y (10,667). En la Escola, Bioquímica y Biología Molecular (11,253) y Matemática Computacional (11,019).

Uno de cada cuatro alumnos no es de Castellón

En cuanto al número total de alumnos en estudios de grado en el presente curso académico, la matrícula es de 11.774 estudiantes, de los que 6.831 son mujeres (58,02%) y 4.943 son hombres (41,98%).

Por procedencia, el porcentaje de estudiantado de grado en la UJI de fuera de la Comunitat Valenciana es del 9,58%. Concretamente, 1.128 estudiantes tienen su domicilio fuera de la Comunitat, 7.647 lo tienen en Castelló (64,95%), y 2.999 lo tienen en el resto de la Comunitat, principalmente de la vecina Valencia (25,47%). Además, del total de estudiantado de grado matriculado, 985 proceden de otros países, incrementando la internacionalización de los estudios en Riu Sec.

El informe de matrícula también incluye los datos de matrícula de los másteres universitarios, donde el número de matriculados ha sido de 1.436 estudiantes, de los que 930 son de nuevo ingreso, con una cobertura del 71,70% del total de las plazas ofrecidas en los 41 másteres, en los que se ha incluido el nuevo máster en Gestión Administrativa.

Por procedencia, el 57,45% del estudiantado matriculado en másteres universitarios es de Castelló, el 25,70% de fuera de la Comunitat Valenciana, y el 16,85% son valencianos.