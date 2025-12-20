"Es un escándalo": las ventas de lotería de Navidad se disparan en Castellón en busca de la suerte de última hora

La cuenta atrás para el sorteo de lotería de Navidad está cerca de finalizar y muchos castellonenses apuran para comprar sus participaciones en busca de un golpe de suerte de última hora. Las administraciones de la provincia trabajan a un ritmo frenético estos días para atender el alud de clientes, que se traduce en grandes colas. Tal es la demanda que muchos establecimientos tienen previsto levantar la persiana este mismo domingo, jornada previa al sorteo, para dar servicios a sus clientes.

«Las ventas van muy bien. La lotería de Navidad en estas fechas es un auténtico escándalo. Y, además, como hemos dado premios en años anteriores... todo el mundo se acuerda, se nota mucho», explica Edgar Pérez, de la administración de lotería número 1 de Orpesa, que trabaja estos días como si no hubiera mañana junto a toda su familia en piña. «Tanto es así que hemos tenido que incorporar un tercer terminal, porque el año pasado no dábamos abasto», añade el lotero.

«Las asociaciones y la venta por ventanilla están funcionando muy bien, y la incorporación de ese tercer terminal ha permitido aumentar todavía más las ventas. En el global, hemos registrado un incremento de alrededor del 10% respecto al año pasado», detalla.

Más que en 2024

También en Benicàssim «las ventas van un poco por encima del año pasado». «A día de hoy estamos en torno a un 4% más, a falta todavía de que las asociaciones hagan toda la devolución, por lo que es posible que el balance final sea incluso algo superior», señala Merche Mesa, responsable de la administración número 1 Sant Antoni.

«A última hora es una locura», admite Alicia Vázquez, de la administración número 11 de Castellón, quien señala que “mucha gente se espera a comprar a última hora, pero también aprovechan muchos que quedan este fin de semana para comer en grupos de amigos o familia para acudir a comprar un décimo y probar suerte».

Un cliente adquiere lotería de Navidad en una administración de Vila-real. / Toni Losas

En Benicarló, desde la administración 1, valoran que su demanda «ha sido bastante similar a la del año pasado. Muchas familias juegan el mismo número cada año y lo mismo pasa con las excursiones del Imserso».

A la caza de los "imposibles"

¿Y qué números se piden? Se da la circunstancia de que, como señala Vázquez, «vienen ahora a buscar lo que llamamos números imposibles», que son números ya agotados de «fechas de acontecimientos familiares».

Esta, para el lotero de Orpesa, es «la cara menos agradable», ya que los clientes piden números agotados. «Y es que la campaña arranca en julio y está muy activa también en bares y asociaciones, y a algunos ya no les queda lotería. Y hay números a los que siempre se juega, los más buscados, que vuelan», añade Pérez.

«La gente pide números concretos y se extraña de que ya no los tengamos a estas alturas. Del 5 no queda nada, y tampoco de otras terminaciones muy buscadas como el 4 o el 2. En nuestro caso, además, los números abonados para Reyes ya están completos, no queda ni siquiera para la venta por ventanilla», concreta Mesa.

Manuel Palau, de la administración Palau de la Sort de Morella, señala de hecho que ha habido grandes dificultades para conseguir terminaciones muy cotizadas, como el 13, el 69 o el 25.

Con todo, Mesa aprovecha para poner el foco en la rentabilidad del sorteo para las administraciones: «Nos falta que nos suban el porcentaje de ganancia. Se gana muy poco; de cada décimo de 20 euros apenas nos quedan 90 céntimos. Para todo el trabajo que supone este sorteo es poquísimo».

Informan Eva Bellido, Alba Boix y Javier Ortí.