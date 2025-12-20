Nieve en Castellón: Se esperan unos días marcados por el frío, la lluvia y el ambiente invernal
Aemet prevé un descenso de temperaturas, precipitaciones y posible nieve en zonas altas del interior de la provincia por la llegada de aire muy frío desde Siberia
La provincia de Castellón vive un fin de semana y una antesala de Navidad marcados por el tiempo invernal, con descenso de temperaturas, aumento de la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La llegada de masas de aire frío y el paso de distintos frentes devolverán un ambiente plenamente invernal, especialmente en el interior y zonas de montaña.
Para este fin de semana, Aemet prevé cielos muy nubosos en Castellón, con probabilidad de precipitaciones dispersas tanto el sábado como el domingo. El domingo será la jornada más inestable, con lluvias más probables a partir de la segunda mitad del día, acompañadas de viento moderado del oeste y noroeste, lo que reforzará la sensación de frío en toda la provincia.
Las temperaturas experimentarán un descenso progresivo, más acusado en el interior norte y en áreas de mayor altitud. En estas zonas no se descartan heladas débiles, mientras que en el litoral el termómetro también bajará, aunque de forma más contenida. El ambiente será más frío de lo habitual para estas fechas, en contraste con las navidades templadas de los últimos años.
Uno de los factores a seguir será la evolución de la cota de nieve, que podría descender durante el domingo. Según Aemet, la cota podría situarse entre los 900 y los 1.100 metros, lo que abre la puerta a nevadas en puntos elevados del interior de la provincia, especialmente en áreas de montaña.
De cara a los próximos días, la previsión apunta a la continuidad del ambiente frío. La entrada de una masa de aire más fría desde Siberia tras el paso de los frentes hará que las temperaturas medias se sitúen ligeramente por debajo de lo normal para estas fechas, consolidando una Navidad con tintes plenamente invernales en Castellón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora sobre la borrasca Emilia en Castellón
- 5 municipios de Castellón ya superan los 1.000 l/m² anuales... Y las lluvias van a continuar
- Carrefour vende su hipermercado de Vila-real a una firma de EEUU
- Un gigante de la panadería pone sus ojos en Castellón para abrir su primera sede
- Mapa interactivo: Sigue en directo la evolución de las tormentas en Castellón
- El temporal no ha dicho su última palabra... Podría recrudecerse en las próximas horas en Castellón
- Castelló dice adiós a otro comercio veterano del centro
- Borrasca Emilia: Emergencias activa la alerta amarilla en Castellón por lluvias