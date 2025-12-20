Las plazas vacantes que ofrece Educación para traslados docentes en Castellón

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado las vacantes correspondientes al procedimiento del concurso de traslados del personal docente de los centros públicos de la Generalitat.

La Dirección General de Personal Docente ha dado a conocer la relación de puestos vacantes por centro educativo y especialidad docente que podrán ser adjudicadas al personal participante en el proceso en calidad de destino definitivo.

En el cuerpo de maestros se han ofertado un total de 2.016 plazas distribuidas por provincias de la siguiente manera: 293 en Castellón, 834 en Alicante y 889 en Valencia.

Como principal novedad, este año se incluyen puestos de Educación Infantil con requisito lingüístico de nivel B2 de inglés, medida que contribuirá a garantizar la adecuada implantación de los programas plurilingües en los centros educativos. En los cuerpos de profesorado de enseñanza secundaria y otras enseñanzas, la cifra es significativa, con 3.302 vacantes, de las cuales 76 corresponden a Escuelas Oficiales de Idiomas, 157 a conservatorios de música y danza y 97 a educación de personas adultas.