La Primitiva deja un pellizco en Betxí con un acertante de segunda categoría

La localidad castellonense de Betxí ha sido una de las agraciadas en el sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 20 de diciembre, dejando un pellizco en el municipio a las puertas del esperado sorteo extraordinario de Navidad.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, se ha validado en el municipio uno de los boletos premiados de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario), dotado con 55.726,38 euros. El boleto ganador fue sellado en la Administración de Loterías número 1 de Betxí, situada en el número 9 de la plaza Mayor, convirtiendo al municipio en uno de los puntos destacados del sorteo a nivel nacional.

Cuatro acertantes

En total, han sido cuatro los boletos acertantes de Segunda Categoría, repartidos entre Betxí, Alaquàs (Valencia), Madrid y Sevilla. Este sorteo de la Primitiva no ha registrado acertantes ni de categoría Especial ni de Primera, por lo que el bote continúa acumulándose y podría alcanzar los 64,5 millones de euros en el próximo sorteo.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 06, 09, 16, 30, 32 y 43, con el 37 como complementario y el 5 como reintegro. La recaudación del sorteo ascendió a 11,5 millones de euros.