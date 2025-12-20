Los tres ejes de la Diputación para Castellón: empleo, formación y dinamización del territorio

La Diputación Provincial de Castellón marca la hoja de ruta para seguir impulsando en 2026 y 2027 el empleo, la formación y la dinamización del territorio con la aprobación de la Estrategia Provincial 2026-2027 para el Fomento del Empleo, el Emprendimiento y la Promoción Económica. Este documento tiene el objetivo de fomentar la cohesión territorial, impulsar la actividad económica y corregir los desequilibrios demográficos mediante una serie de iniciativas, acciones y servicios que se implementarán desde los Centros CEDES, mancomunidades y ayuntamientos de toda la provincia. Así lo ha informado este sábado la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, quien ha destacado que de esta forma la institución provincial sigue trabajando por generar nuevas oportunidades de desarrollo territorial para construir una provincia próspera, sostenible, digital y cohesionada, cercana al pleno empleo y a la mejora de la competitividad de las empresas a través la capacitación y recualificación de la mano de obra de la provincia.

«El objetivo de este equipo de gobierno provincial es claro: construir una provincia cohesionada, moderna y competitiva. Para ello, seguiremos impulsando políticas que fortalezcan la empleabilidad, apoyen la formación y abran nuevos espacios de oportunidades para empresas, trabajadores y emprendedores», ha dicho Barrachina.

La dirigente provincial ha remarcado que la apuesta por la digitalización, el impulso de competencias profesionales emergentes y la cooperación entre agentes públicos y privados «son pilares sobre los que construiremos un territorio más preparado y con mayores posibilidades de crecimiento».

Y, para cumplir con los objetivos propuestos a través de la Estrategia Provincial, se van a mantener los servicios trasversales para el fomento de la empleabilidad, como son orientación en empleo y formación, así como los propios de la Agencia de Colocación. A ello se suma el programa Conecta Territorio para fomentar la dinamización territorial así como las diferentes oportunidades de movilidad y empleo en la Unión Europea.

En el marco de la Escuela de Empleabilidad, destacó como principal novedad, la apuesta por la formación en competencias profesionales en la digitalización y la IA. También se introducen nuevas formaciones ampliamente demandadas por el sector industrial. Finalmente, con la intención de generar alianzas entre los agentes públicos y privados, se desarrollan programas destinados a potenciar la cualificación de los recursos humanos, impulsar programas de empleo y generación de redes de cooperación.