La UJI como torre de Babel: ¿Cuántas nacionalidades conviven en el campus de Castellón?

Una torre de Babel. La Universitat Jaume I suma este curso 2025/26 alumnado de 69 nacionalidades de todo el mundo y estabiliza así su proceso de internacionalización que marca que uno de cada 10 de sus estudiantes proceden de fuera de las fronteras estatales. Lo explicó el Vicerrectorado de Estudios y Formación Permanente en el último consejo de gobierno, esta misma semana, y, con los datos en la mano, la UJI mantiene el pulso a la globalización entorno al 10% de su censo medio total de grado y máster, con un 9,8%, consolidando el 10% del pasado curso y el 10,4% del 2023/2024.

Son, en total, 1.292 estudiantes de los 13.220 matriculados en Riu Sec este curso 2025/26, 985 en las 37 titulaciones y 307 en los 41 posgrados oficiales, suponiendo un 8,3% y 21,4% , respectivamente.

Un espejo de la sociedad

Y cifra sobre cifra, este mapamundi del estudiantado se enmarca en un contexto en el que el 65% de la comunidad universitaria tiene su domicilio en Castellón (7.647 en cifras absolutas); el 25,5% lo tienen en el resto de la Comunitat Valenciana (2.999) y el 9,58% de fuera de la autonomía (1.128).

La cosa cambia en los másteres, con el 57,45% del estudiantado de la provincia, el 16,85% autonómico y el 25,70% de fuera de la Comunitat, según los datos del Vicerrectorado que encabeza Isabel García Izquierdo en la Jaume I.

Alumnado de la UJI en el acceso a Humanidades, / GABRIEL UTIEL BLANCO

El ránking de la procedencia del alumnado es un efecto espejo de la geografía humana extranjera que puebla la provincia de Castellón. Rumanos, marroquís, colombianos, peruanos e italianos conforman el top 5 de las nacionalidades, con chinos e indios colándose, sobre todo en los posgrados (ver cuadro adjunto), donde hay menos alumnado foráneo pero en mayor proporción sobre el total.

Pero también hay argelinos (27), argentinos (8), alemanes (7), andorranos (4), 19 guineanos ecuatoriales, 18 ucranianos, 14 rusos, 12 ecuatorianos, nueve chilenos, misma cifra que polacos, siete mexicanos o seis moldavos. Además, hay población estudiantil de Austria, Libia, Irak, Países Bajos o Nepal... hasta 69 nacionaidades en grado. En máster son 62.

Procedencia del estudiantado de grado extranjero Gráfico de barras que muestra la procedencia del estudiantado de grado extranjero.

Procedencia del estudiantado extranjero de máster Gráfico de barras que muestra la procedencia del estudiantado extranjero de máster.

Apuesta por la internacionalización

Y es que la internacionalización es una de las apuestas de la rectora, Eva Alcón, en esta legislatura y la anterior y dentro de su plan de acción a futuro, con una investigación y una transferencia que traspasa fronteras con altos estándares y con alianzas estratégicas con otras universidades europeas y, cada vez más, latinoamericanas, con el objetivo de trasvasar talento estudiantil e investigador.

Además, dentro de la estrategia de globalización juega un papel importante la movilidad del estudiantado. Y es en el programa Erasmus donde la UJI abre una puerta giratoria, de entrada y salida a a Europa, eso sí, con más estudiantes que se van este curso de los que vienen.

Fuentes del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales especifican que, en total, 354 alumnos, un nuevo récord sobre récord, realizarán una movilidad internacional de Riu Sec a Europa, mientras que 275 estudiantes internacionales cursarán estudios en Castellón, unos datos que «son provisionales», según apuntan , y que «podrían incrementarse este segundo semestre».

«Los datos confirman la alta demanda entre el alumnado por adquirir experiencia internacional, consolidando la UJI como polo de atracción para estudiantes europeos y extracomunitarios», señalan.