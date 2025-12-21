Artesanía en vivo: la guía de los mejores Belenes de Castellón

El belenismo en Castellón es más que una tradición de fe, una liturgia de la artesanía de las emociones que brinda una experiencia a quien los visita. Los conjuntos monumentales se abren al visitante, innovan con escenas singulares y guiños a la modernidad e incluso lanzan retos al estilo ¿Dónde está Wally? para encontrar una figura o representación que destaque por su originalidad. Los hay a tamaño real, de Playmobil, cartón piedra o históricos. Mediterráneo recopila algunos de los indispensables para ver en estas fiestas.

Castelló

En Castelló, uno de los más veteranos es el que monta Carlos Asensi en la calle Pintor Goya, nº15, primer premio de grandes belenes del concurso de Castelló y abierto al público, asociaciones y escolares. Son 85 m2, prácticamente ocupados al 100%. Puede visitarse hasta el 2 de febrero, de lunes a sábado, de 17.00 a 20.00 h.; y domingos por la mañana (el 24, el 31 diciembre y el 1 de enero), de 11.00 a 14.00 h. Los días 25 de diciembre y 6 de enero cierra.

Pastor en monopatín. / Mediterráneo

Bajo el lema La infancia de Jesús, trae novedades como los dos templos para la circuncisión y la presentación del Señor; una escena donde un titiritero realiza un espectáculo de marionetas rodeado de niños; o la que representa el proyecto real de Nazaret del Obispado de la diócesis de Segorbe-Castellón, que atiende a madres jóvenes solteras en situación de necesidad. Otra curiosidad digna de buscar es un pastor lanzándose por un tobogán con un monopatín; o un niño subiendo por una cuerda, como la escultura de bronce de la entrada del Menador.

Nacimiento con San José sosteniendo a Jesús. / Mediterráneo

Siguen impactando las luces, figuras en movimiento, fuentes con peces reales -«los niños siempre preguntan si son de verdad y sí, lo son», señala-, el vapor de agua de las saunas o la hoguera con humo de los pastores; así como dos curiosas pirámides. Llama la atención este año «la Sagrada Familia, pues la gente nunca había visto un nacimiento como este. He incorporado una figura nueva (del artista llamado Oviedo, de Sevilla) en la que el Niño Jesús, en lugar de estar en la cuna o en brazos de la Virgen María, lo coge San José». Según Turisme, en la capital de la Plana se reparten belenes por iglesias, espacios culturales y edificios institucionales. Como el de la Concatedral de Santa María, en la plaza Mayor, que puede visitarse hasta mediados de enero (de 8.30 a 13.00 y de 17.00 a 20.45 h. de lunes a viernes; y domingo, de 8.30 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 h.).

Belén ganador del concurso en Castelló: las mejores imágenes / Toni Losas / Toni Losas

Belén de Carlos Asensi. / Losas

O el de la Parroquia de San José Obrero, en la plaza de la Merced, abierto hasta el 2 de febrero; y que puede verse del 22 de diciembre al 8 de enero de 9.30 a 12.00 y de 18.30 a 19.30 h. En el ámbito institucional, en la Delegación del Consell, en la Casa dels Caragols, permanecerá hasta el 15 de enero, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h., salvo los días 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero. También el Ayuntamiento, en la plaza Mayor, exhibe su belén al aire libre hasta el 6 de enero; y la Subdelegación de Defensa (hasta el 15 de enero, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h.).

La programación incluye propuestas de gran formato, de cartón piedra, a modo de falla, frente a la Diputación, en la plaza de las Aulas: su belén monumental, bajo el lema La Sinfonía del Nacimiento, es obra del artista fallero de Burriana Vicente Martínez. El conjunto, de 7 metros de ancho, alcanza los 9 metros de altura de San José; y la Virgen, sentada, 5,90 metros, puede visitarse hasta el 6 de enero. El Nacimiento tiene 135 bolas, una por cada municipio de la provincia; y 12 campanas que los visitantes pueden tocar: cada una reproduce una nota musical que, combinada con efectos lumínicos, da vida a una secuencia de sonidos y colores. El reto consiste en que varios participantes colaboren para ejecutar una breve melodía de un villancico. Al lograrlo, se activa un espectáculo mágico, con luces y efectos láser.

Nacimiento en la plaza de las Aulas. Belén de la Diputación de Castellón. / KMY ROS

Otros espacios con belenes son la Basílica del Lledó, con visitas hasta mediados de enero de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 h.; la Parroquia de la Sagrada Familia, hasta 6 de enero, de lunes a domingo de 8.00 a 12.00 y de 17.00 a 20.00 h.; la Parroquia de San Pedro del Grau (de 18.00 a 19.00 h.), el Belén de Frater en el edificio Moruno del Grau (del 20 al 23 de diciembre, de 11.00 a 17.00 h.; del 27 al 30, de 11.00 a 14.00 h.; y del 2 al 5 de enero, de 11.00 a 14.00 h.), el Belén del Asilo Virgen del Lidón (de lunes a domingo, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.30 h.) y el Belén Costumbrista del Menador (de la Asociación Belenista de Castellón, de lunes a viernes de 10.00 a 20.30 h.; y sábados, de 10.00 a 13.30 h.; y de 17.00 a 20.30 h.). El tradicional del Hospital Provincial, con figuras antiguas que datan de 1942, no se monta este año (lo creó Sor Gabriela Monfort y cogió el testigo en los 70 el religioso Manuel Carceller). La Asociación Belenista instala otro en su local de la c/Isabel Ferrer, 17, bajo, hasta el 6 de enero de 17.30 a 20.00 h., salvo 24 y 31.

Vila-real

El presidente de la Junta de Festes de Vila-real, Toni Carmona, abre al público su belén, que recrea un pueblo de pescadores italiano. El de Acció Cultural del País Valencià se instala este año en la Casa Mundina (c/Mayor Sant Jaume): abre en días laborables, de 11.00 a 13.30 h y de 15.00 a 17.30 h.; y fin de semana y festivos, de 11.00 a 13.30 h.

Altura

Así es por dentro el belén a tamaño real de Altura, que este año te lleva a Egipto / Mediterráneo

El belén etnológico de Juanvi Orts, a tamaño real, estrena escenas y decorados de Egipto, en la calle Portillo. Hasta el día 6, de 10.00 a 14.00; y de 16.00 a 21.00 h.

Burriana

Ermita de l'Axiamo en el belén de Sant Blai. / Isabel Calpe

Las parroquias de Burriana muestran sus belenes: La Mercé, de lunes a sábado, de 18.30 a 20.00 h; Sant Blai, de 17.00 a 19.00 h., excepto el 31 de diciembre y los días 1, 5 y 6 de enero; Desemparats, de lunes a sábado, de 10.00 a 12.00 h.; Carmen del Port de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 h.; sábados, de 10.00 a 13.00 y 18.00 a 20.00 h.; y domingos de 10.00 a 13.00 h.; y Maria Auxiliadora, de 11.00 a 18.00 h.; y festivos, de 11.00 a 17.00 h. Informa: Isabel Calpe.

Betxí

Desde hace 20 años dos vecinos de Betxí, Alfredo Planelles y Fina Remolar, abren su espectacular belén en la calle Mestre Julio Sancho, 35, los lunes, miércoles y jueves, de 17.00 a 20.00 h. hasta elpróximo 5 de enero, antes de Reyes. Informa: Merche Martinavarro.

Peñíscola

Bufador. / Alba Boix

Puede visitarse el pesebre de Vicente Salvador desde el 22 de diciembre al 11 de enero, en la avenida Papa Luna, 1, justo detrás del Mandarina Club. Para acceder hay que llamar al timbre, pues es la casa particular. Y frente al Bufador, se ubica al aire libre el Nacimiento, en la calle Príncipe.

Benicarló

Mucbe. / Alba Boix

El belén del Ayuntamiento -de la asociación belenística local- puede visitarse en el Mucbe, en horario de museo, hasta el 5 de enero. Además, la ruta de los pesebres particulares incluye a 20 locales y casas, visitables del 25 de diciembre al 6 de enero, de 18.00 a 20.30 h. Ubicaciones: Plaza del Emperador Carlos I, 4 y 8; c/Cristo del Mar, 90; Francisco Pizarro, 34; San Jaime, 14; parroquia de San Bartolomé; c/Escuelas Cristianas, 17; Doctor Ferrer, 33; esquina Alcalà de Xivert con c/Santo Tomás; Alcalà de Xivert, 61; avenida del Maestrat, 1; Ramón y Cajal, 36; Clapisa, 28; Cálig, 3; iglesia de Santa María del Mar; c/Cabanes, 16; Prades, 26; Montejurra, 12; y Olivella, 8. Informa: Alba Boix.

Belenes de Playmobil

Cartel. / Mediterráneo

Dioni Martínez, portavoz de AesClick en Castellón, explica que los aficionados a los clics tendrán la oportunidad de visitar varios belenes en la provincia: desde Nules a Burriana y Almassora. También dioramas en los hospitales y una representación, pero de otros temas, en Altura. Nules acoge hasta el 4 de enero un belén de 20 m2 y otras temáticas (Victoriano, Puerto, Roma, Sabana), en el Museu d’Història Vicent Felip Semper (viernes de 18.00 a 20.00 h.; y sábados y domingos de 11.30 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 h.). En Burriana, séptima edición, hasta el 5 de enero, en el Centre Municipal de Cultura la Mercé, de 17.00 a 20.00 horas. Solo el 21 de diciembre, 3 y 4 de enero, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Días 24 y 31 de diciembre solo por la mañana; y 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado.

En Almasssora, en el hall del ayuntamiento, hasta el 5 de enero, belén gigante de Playmobil, organizado por la Junta Local de Fiestas y AES Click, visible desde el exterior. Se puede visitar de lunes a viernes, de 8.30 a 14.00 h.; y lunes y miércoles, de 15.30 a 19.00 h. En Vila-real y Castelló, tradicionales belenes en las urnas de los hospitales de La Magdalena y hospital de La Plana. Y en Altura, se alberga una exposición temática de playmobils , pero no navideña.