Los coches nuevos no caben en garajes antiguos de Castellón: ¿Existe una solución?

Uno no sabe si en las fiestas navideñas aumenta el volumen corporal o se estrecha la ropa. Es una broma recurrente de estas fechas. Y un comentario parecido se repite cada vez con más frecuencia por la creciente dificultad para ocupar un espacio en un parking. Hay quien piensa que los promotores de estos recintos son unos avariciosos que hacen las plazas pequeñas para que quepan más coches. Pero en realidad, lo que han engordado son los vehículos. Y esto lo saben bien los conductores de Castellón.

Luis tiene desde hace años una segunda residencia en una localidad turística. Además de su piso, dispone de una plaza de aparcamiento en el sótano del bloque de viviendas, pero era incapaz de estacionar su turismo, al ser demasiado largo. Al final tuvo que comprar una plaza de garaje en un edificio cercano. Lo primero que hizo fue medir al milímetro las dimensiones.

Coches cada vez más grandes

No es un caso aislado, porque a medida que se renueva el parque móvil de la provincia, los vehículos engordan. Algo que se detecta cuando aparecen las versiones más recientes de los modelos de toda la vida, incluso en marcas como Dacia o Skoda, que hasta hace unos años se distinguían por el tamaño reducido de sus utilitarios.

Por poner un ejemplo, un Renault Megane antiguo medía unos 4,1 metros de largo y 1,7 de ancho. El Megane eléctrico actual ha crecido 10 centímetros de largo y 68 de ancho, una diferencia que se nota especialmente en los garajes más ajustados.

Limitaciones en las fincas antiguas

El vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Joaquín García Lombard, explica que en las reuniones de propietarios hay cada vez más comentarios al respecto. "Son situaciones que ocurren, y es un problema sobre el que no se puede hacer gran cosa". La razón es que los aparcamientos de las fincas tienen unos límites definidos.

Del mismo modo que las escrituras reflejan la superficie exacta de las viviendas, "las plazas de aparcamiento también, y es el espacio que uno ha comprado". Esto sucede sobre todo en fincas antiguas, construidas con normativas que han ido cambiando con el tiempo. Muchas personas no tenían problemas hasta que llegó el momento de cambiar de coche, especialmente si optan por un SUV, uno de los modelos más demandados y a la vez más difíciles de encajar, al ser más anchos y más altos.

Normativa actual y recomendaciones

García Lombard señala que la única alternativa sería un aparcamiento donde exista margen para redistribuir superficies, siempre que todos los propietarios estén de acuerdo, algo fácil de plantear pero complicado de ejecutar. Por ello, recomienda tener en cuenta el tamaño del vehículo cuando se compra una vivienda de segunda mano con garaje comunitario.

En cambio, quienes adquieren una vivienda de reciente construcción tienen menos riesgo de llevarse sorpresas. La presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, Susana Babiloni, explica que los nuevos aparcamientos "se hacen en función de la normativa vigente, que cambió en su momento", y que otorga más espacio a las plazas. La normativa de la Generalitat, de junio de 2023, establece que la dimensión mínima por plaza será de 2,40 metros de anchura por 4,80 metros de longitud, sin obstáculos estructurales. En los bloques nuevos, "ya no pasa este problema", concluye García Lombard. Salvo que los coches sigan creciendo en el futuro.

No solo por un capricho

Es evidente que un coche más grande es más confortable. Y si se viaja en SUV hay que flexionar menos las rodillas cuando se sale de ellos. Pero el aumento del tamaño de los turismos no se debe solo por un capricho. Hay que tener en cuenta que la estatura media de los españoles ha crecido en los últimos años, por lo que se debe hacer frente a esta realidad. Además, los vehículos incluyen cada vez más tecnología, que también ocupa su espacio.