Castellón se congela: Nueve municipios registran temperaturas bajo cero

La provincia de Castellón ha amanecido este domingo bajo un intenso episodio de frío, con nueve municipios registrando temperaturas mínimas por debajo de los cero grados, en un contexto marcado por la llegada de una masa de aire polar que afecta a buena parte del país a las puertas de la Navidad.

De hecho, cuatro de las cinco temperaturas más bajas registradas en toda la Comunitat Valenciana se han dado en Castellón, con Vilafranca a la cabeza, alcanzando los −2,7 ºC, seguida de Ares del Maestrat con −2,1 ºC y Morella, donde los termómetros han descendido hasta los −1,8 ºC. La lista de mínimas destacadas en la Comunitat la completan Bocairent (−2,6 ºC), en la provincia de Valencia, y Fredes, en la Tinença de Benifassà, con −1,3 ºC según datos facilitados por Avamet.

En el conjunto de la provincia, además de Vilafranca, Ares del Maestrat, Morella y Fredes, también se han registrado heladas en Sant Mateu, El Toro y Villahermosa del Río, con −0,6 ºC, así como en Xodos (−0,5 ºC) y Sorita (−0,2 ºC), confirmando la extensión del frío en amplias zonas del interior castellonense.

15 comunidades en alerta

Este desplome térmico se produce en el marco de un episodio invernal que afecta a gran parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de la entrada de una masa de aire frío asociada a varios frentes que recorren la Península de noroeste a sureste, provocando un descenso generalizado de las temperaturas, lluvias abundantes y nevadas en cotas relativamente bajas.

Previsión para los próximos días en la ciudad de Castelló. / AEMET

Hasta 15 comunidades autónomas permanecen este domingo en aviso por fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia de la nieve en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste peninsular. La AEMET advierte de heladas débiles y moderadas, que pueden ser localmente fuertes en áreas de montaña, mientras que las temperaturas máximas también experimentarán descensos significativos.

Según las previsiones, el frío seguirá siendo protagonista en los próximos días. Las mínimas podrían continuar bajando, especialmente entre el domingo y el lunes, con valores muy por debajo de lo habitual para estas fechas. La situación mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas ante un escenario invernal que podría prolongarse durante Nochebuena y Navidad.

Ante este panorama, se recomienda extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos por carreteras del interior de Castellón, donde las heladas pueden complicar la circulación. La provincia encara así una Navidad marcada por el frío intenso y un ambiente plenamente invernal.