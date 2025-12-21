Los castellonenses gastan este año más de 80 euros por habitante en la Lotería de Navidad

Los valencianos gastarán este año 85,17 euros de media en el sorteo extraordinario de Navidad, una cifra que está por encima de la media nacional, que es de 76,08 euros, pero que se sitúa en el noveno lugar por comunidades autónomas, por detrás de regiones como Madrid, el País Vasco y ambas Castillas. El valor de la lotería consignada en la Comunitat Valenciana asciende a 452.822.800 euros, a través de 2.264.114 billetes (cada billete incluye diez décimos) para una población de 5.316.541 habitantes.

El gasto previsto por habitante es de 79,86 euros en la provincia de Alicante, de 80,95 en Castellón y de 90,04 en Valencia. Los datos sobre la venta definitiva se conocerán este lunes, antes del inicio del sorteo extraordinario, conocido popularmente como El Gordo. En el sorteo de 2024, la Comunitat Valenciana jugó un total de 428.277.180 euros en este mismo sorteo, lo que supuso un gasto de 82,19 euros por habitante.

¿Cuántas veces ha tocado el Gordo en la Comunitat?

En Castellón, ha caído siete veces: cuatro en la capital y una en Onda, Vinarós y Alcalà de Xivert-Alcossebre.

La provincia de Alicante ha sido agraciada con el premio Gordo en 37 ocasiones: Alicante, diez veces; Benidorm, cuatro; Elche y Torrevieja, tres; Sant Vicent, Santa Pola y Xàbia, dos; y Alcoy, Almoradí, Atzavares (Elche), Callosa, Campello, Elda, Moraira, Novelda, Onil, Orihuela y Villajoyosa en una ocasión.

Y en Valencia 58 veces: en la capital ha sido en quince ocasiones; en Manises, siete; en Alzira y Alaquàs, tres; en Alfara del Patriarca, Gandia, Paiporta y Xàtiva, dos; y una en Albaida, Alberic, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Benifaió, Bocairent, Cascaixent, l'Alcudia, l'Eliana, Llíria, Massamagrell, Meliana, Mislata, Oliva, Ontinyent, Paterna, Quart, Requena, Sueca, Tavernes de la Valldigna y Vilamarxant.

En el sorteo extraordinario de Navidad se destinan a premios un total de 2.772 millones de euros de los 3.960 del valor de la emisión total de lotería (198 series de 100.000 billetes cada una). Cada décimo puede obtener un premio máximo de 400.000 euros en caso de ser agraciado con el primer premio, o formar parte de los 1.794 premios de 1.000 euros que conforman la tradicional 'pedrea', entre otras muchas posibilidades.

También obtendrán el reintegro todos los décimos que acaben en el mismo número que El Gordo. Tradicionalmente el número 5 ha sido el que más veces ha obtenido ese reintegro, con un total de 32, seguido del 4 y el 6, con 27. Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde de este lunes 22 de diciembre.

En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum, ya que los puntos de venta de Loterías fueron los primeros comercios físicos en España que incorporaron dicho sistema. Si los premios acumulan un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las dos entidades financieras autorizadas, tanto BBVA como CaixaBank.