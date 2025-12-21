Más controles, más positivos: alcohol y drogas al volante se disparan en Castellón

Los positivos por alcohol y drogas al volante han aumentado en lo que va de año en la provincia de Castellón, con una media de 140 casos mensuales, según los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico, coincidiendo con una nueva campaña especial de controles en pleno periodo navideño, marcado por comidas, cenas y desplazamientos.

Crecen las denuncias por alcohol y drogas

En los once primeros meses del año, Tráfico ha impuesto 685 denuncias por alcoholemia, frente a las 639 del mismo periodo del año pasado. El incremento es aún mayor en el caso de las drogas, con 861 infracciones en 2025, frente a 640 el año anterior.

Este cambio hace que, a diferencia de hace un año, las sanciones por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes (78 al mes) superen claramente a las de alcohol (62 mensuales). Un repunte que podría estar relacionado tanto con nuevos patrones de consumo como con el refuerzo de los controles de drogas.

Campaña especial en fechas clave

La campaña de vigilancia que se desarrolla esta semana contempla controles a cualquier hora del día, tanto en vías urbanas como interurbanas, con el objetivo de reducir los siniestros viarios y promover un mensaje claro: consumo cero al volante, especialmente en unas fechas propicias para reuniones sociales y celebraciones familiares.

Desde la Delegación del Gobierno recuerdan que «el alcohol u otro tipo de drogas está presente como factor concurrente o desencadenante en un tercio de los accidentes mortales», lo que evidencia «la necesidad de campañas especiales para concienciar de que la única tasa segura es el 0,0%».

Los controles se efectúan tanto en vías urbanas como interurbanas. / Mediterráneo

Datos recientes y cambios normativos

En la última campaña, realizada en julio, se efectuaron 3.091 pruebas de alcoholemia en la Comunitat Valenciana y 163 controles de drogas, con 40 positivos por alcohol y 36 por estupefacientes.

Paralelamente, el Congreso tramita una Proposición de Ley para reducir la tasa máxima de alcohol al volante a 0,10 mg/l de aire espirado, en línea con las recomendaciones de la OMS y organismos europeos de seguridad vial.

Navidad, desplazamientos y riesgo añadido

Este fin de semana ha arrancado el primer dispositivo especial de tráfico navideño, que se prolongará hasta el 25 de diciembre, coincidiendo con miles de desplazamientos. A ello se suman factores de riesgo como las lluvias, el frío y la posible nieve en el norte de la provincia en Nochebuena.

En lo que va de año, 19 personas han fallecido en 15 accidentes en las carreteras interurbanas de Castellón, por lo que Tráfico insiste en no bajar la guardia. Además, uno de cada cuatro conductores de la Comunitat (24,8%) reconoce haber conducido tras beber alcohol en Navidad, una cifra superior a la media nacional. Las cenas de empresa concentran el mayor riesgo, seguidas de Nochebuena y fin de año.