Detectives por un día en un barrio unido por la magia navideña en Castellón
Los vecinos de un barrio de una localidad de la provincia vuelven a sorprender decorando varias calles tematizadas en Laponia, una estación de tren o la Blanca Navidad.
Todo este fin de semana están retando a los visitantes a encontrar objetos y llevarse premios.
El Barrio del Castillo de Onda se suma un año más a las celebraciones navideñas con una decoración especial realizada por sus propios vecinos, manualidades de alto nivel y una iluminación tremenda. Para añadir más magia, el presidente de la asociación de vecinos, José Luis Navarro García, explica que este fin de semana del 20 y 21 de diciembre se cortarán las calles al tráfico, de 18.00 a 22.00 horas se ofrecerán buñuelos, turrones, churros, castañas, etc. y, como novedad, se lanzarán varios retos (se va informando a través de instagram) a los visitantes, que deberán buscar objetos, subir fotos y etiquetarse con ellos (#NavidadesBarrioCastillo) y obtener premios a cambio.
Los cuidados decorados al aire libre, que pueden visitarse hasta el 6 de enero, convierten las calles del barrio en un espacio ambientado en la Navidad, donde no falta una casita visitable de Papá Noel, quien recogerá personalmente las cartas el próximo martes, 23 de diciembre.
Desde la organización recomiendan realizar la visita al caer la tarde, a partir de las 18.00 horas, momento en el que la iluminación navideña luce con mayor intensidad -hasta las 1.00 h.-. Y como apoyo, en instagram (barriocastilloonda), comparten un código QR del recorrido. ¿Cuántas casas se han decorado este año para esta Navidad? «Uy, ¿casas? Está casi todo el barrio», afirma orgulloso Navarro, sobre esta tercera edición que suma viviendas y escenas.
Las temáticas de este año
La temática, con el eje de Disney en 2024, ahora ahonda en la Blanca Navidad para la calle Granada, de abajo. Luego el vial de Murcia se dedica a Bienvenidos a Laponia, otra al Fin de Año, al Belén y por último, la del arrabal del castillo, arriba, es una estación de trenes, con photocall y disfraces. «Este año nos fastidió la lluvia, pues dañó alguna pieza de cartón y cambió la previsión de inaugurar el 14», lamentó.
Más de 200 personas están implicadas con su trabajo desinteresado en este proyecto, «y muchos llevan desde el verano cortando botellas para hacer árboles, etc. Todo se hace en familia». Si la primera vez, para José Luis, pasó desapercibida, la segunda, fue un boom y el boca a boca trajo visitantes de todo Castellón y hasta Sagunto (Valencia). «Corrió como la pólvora», sostiene con orgullo. La asociación, con todo, prepara una rifa para obtener ingresos y así comprar, pues «conlleva muchos gastos en alumbrado, pinturas, etc.». Con todo, el barrio comparte un ideal común: «Es una iniciativa que nos llena, implica a grandes y pequeños y viene mucha gente a ver nuestro trabajo. Es muy bonito».
