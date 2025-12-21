Directo: Lotería de Navidad 2025 en Castellón

Llega uno de los momentos más esperados del año, el sorteo de la Lotería de Navidad, durante el cual miles de castellonenses sueñan con que las bolas del bombo saquen su número. 2.772 millones de euros en premios, 70 más que en la edición anterior. Es lo que se pone en juego en el Teatro Real de Madrid este 22 de diciembre, razón más que suficiente para seguir muy de cerca la ceremonia.

En los últimos años, lo cierto es que en Castellón no hay motivo de queja. Y es que en la provincia el primer premio cayó tanto en 2022 como en 2023. ¿Se repetirá en 2025?

En este directo podrás seguir minuto a minuto el desarrollo del sorteo y conocerás qué municipio ha sido agraciado con alguno de los numerosos premios que cantan los niños de San Ildefonso. ¡Suerte!