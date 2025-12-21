«Los pescadores solo quieren vivir de su trabajo y con siete meses al año no es posible»

Hace una semana, nada más conocerse la decisión de Bruselas de permitir 143 días de faena para la flota de arrastre para 2026, usted manifestó que no les mataban del todo, pero les condenaban a una muerte lenta. ¿Por qué?

En primer lugar, porque los 143 días son una media y eso quiere decir que habrá barcos que tendrán 160 días y otros 120. Castellón y Tarragona salimos menos días que el resto de la flota del Mediterráneo porque históricamente hemos hecho dos meses de veda. Pero, independientemente de este hándicap, 143 días son siete meses de trabajo. Y aunque la UE subvenciona 52 días más por las vedas, siguen siendo solo 9,5 meses al año. Y las familias que dependen de la pesca tienen que vivir. Si no se sale a faenar no se ingresa. Pero hay otro problema. Al trabajar solo 7 meses no generas suficiente cotización para cobrar el desempleo y llega un momento que ya no tienes paro, por lo que lo que único que te queda es esperar a que Bruselas te pague esos 52 días de veda, una subvención que suele llegar más de un año después.

¿Con este panorama, le sorprende que cada vez queden menos embarcaciones y menos profesionales dispuestos a ir a la mar?

Con esas condiciones es normal que los trabajadores opten por irse a tierra. Este es un oficio ya de por sí penoso y, si encima cobras tarde y mal, evidentemente si encuentras un trabajo en tierra te vas. Cualquier pescador al que se le pregunte va a decir lo mismo, quiere seguir viviendo del mar, pero no puede convencer a su hijo de que se meta en este sector. No vemos futuro.

Está claro que la pesca esperaba más de Bruselas. ¿Qué acuerdo les hubiera gustado?

Nuestro objetivo son 180 días, que son los mínimos para ser rentables. 180 días por barco, no de media. Esta cifra no es un capricho. La flota de arrastre lleva cinco años con reducciones en el esfuerzo pesquero que han supuesto un recorte del 40%. Este año por primera vez el STC, el Comité Científico y Técnico la UE, hace un estudio en el que reconoce que de las cinco especies que han sido el referente para forzar esa reducción de días, cuatro están mejorando, pero la cigala sigue estando mal. Y la cigala supone para la Comunitat Valenciana el 0,4% de las capturas. Que te digan que una especie que tu no pescas te condiciona es una tomadura de pelo, por decirlo de forma suave.

Esos 180 días de los que habla, ¿son una utopía o de verdad creen que van a poder conseguirlos?

Si los informes científicos concluyen que existe una mejora de los recursos, lo lógico y normal es que aumenten los días. Y entre otras cosas porque reglamento establece que hay dos objetivos. Uno es mantener la biodiversidad, pero también habla de que hay que buscar un sostenimiento económico y social ¿Por qué nos hemos ido solo al tema biológico y hemos olvidado la parte social? No tiene ningún sentido.

¿La pesca es la única responsable de que determinadas especies estén en condiciones no óptimas?

Se nos ha hecho creer que así es, pero lo que es cierto es que, por ejemplo, en nuestra costa ha aparecido la gamba blanca y está desapareciendo la roja. Y los biólogos apuntan a que si el agua se calienta por el cambio climático hay especies que van buscando profundidades a las que la pesca no puede acceder y otras que se encuentran cómodas con la calidez y empiezan a acercarse a la costa. ¿De verdad que solo es el esfuerzo pesquero? ¿Es que la contaminación o el cambio climático no influyen? Y luego tenemos un Mediterráneo que tiene dos orillas, la europea y la africana. La flota española no puede pescar gamba roja porque hay unas cuotas fijadas por Bruselas y en el puerto de Alicante entran decenas de contenedores desde Argelia.

Una vez concedidos esos 143 días de media, ahora toca negociar el reparto. ¿Qué esperan?

El objetivo es que a mediados de febrero cada embarcación tenga adjudicados el 90% de los días y el compromiso es que el 10% restante esté en junio.

Además de los recortes en el esfuerzo pesquero, Europa impone cada vez más burocracia. La última, el tener que registrar cada especie que pase del kilo.

Hay cosas que no se entienden. Desde el 10 de enero las embarcaciones estarán obligadas a registrar en el diario electrónico todas las especies capturadas que sobrepasen el kilo y, además, tendrán que hacerlo cuatro horas antes de llegar a puerto, cuando el grueso de nuestra flota pesca, como muy lejos a 30 millas de la costa, y tarda tres horas en volver. Es un disparate.

¿La pesca se siente escuchada por la Administración?

Este último año nos hemos sentido bastante más arropados por el Ministerio que en ejercicios anteriores y nos consta que el ministro ha peleado mucho por este acuerdo en el que partíamos de una propuesta de la Comisión de 9,7 días. A nivel europeo el comisario se ha comprometido a modificar el reglamento y no tener que negociar las reglas del juego cada año y, nivel autonómico, y teniendo en cuenta que sus competencias son muy limitadas, tenemos el apoyo del director general de Pesca.

¿Qué puede hacer la pesca para ser atractiva para los jóvenes?

El sector tiene un reto que debe afrontar si quiere subsistir y es la comercialización. Hay que pescar euros y no pescados. La idea de que yo gano dinero si traigo mucho pescado a la lonja es equivocada. Si yo no puedo fijar el precio porque me lo marcan los compradores, evidentemente el traer más kilos no te garantiza que vayas a ganar más. ¿Y qué mecanismos tenemos para ser rentable? Uno es la OPP. Sí o sí hay que tender a crear organizaciones de productores pesqueros. La otra es no salir a faenar todos de golpe, sino rentabilizar esa reducción de días que se nos impone. Es decir, que sea el sector el que maneje los tiempos, los kilos y los precios.

¿Y cómo se lucha contra la caída del consumo de pescado?

Hay que apostar por potentes campañas de publicidad y hacerle saber al consumidor que hay pescados fáciles de limpiar.