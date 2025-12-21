Fallece Martirián Martín, "el referente de la automoción en Castellón" y presidente de Astrauto durante 36 años

Castellón despide a una de las figuras más influyentes de su historia reciente en el ámbito del motor. Martirián Martín Serra ha fallecido a los 89 años, dejando una huella profunda tanto en el sector de la automoción como en el tejido empresarial de la provincia. Referente indiscutible para varias generaciones de profesionales, su nombre queda ligado de forma inseparable a Astrauto, la Asociación de Talleres Reparadores de Automóviles y Otros de Castellón, que presidió durante más de tres décadas.

Nacido en Catalunya, su nombre —poco habitual— procede del patrón de Banyoles (Girona), Sant Martirià. Llegó muy joven a Castellón, tierra en la que desarrolló toda su trayectoria profesional y personal. Deja una apenada esposa, María Dolores, y dos hijos, Nuria y Martirián, este último al frente en la actualidad del taller Imola Motortec, continuando así el legado familiar en el mundo del automóvil.

Imagen de Martirián Martín Serra, fallecido a los 89 años de edad en Castellón. / VICENT GAMIR

Sus primeros pasos en el sector los dio en Tarragona, al frente del concesionario Autolica. Ya en Castellón, ejerció como gerente de Opel Aubasa y, posteriormente, fue uno de los socios fundadores de Fiat Imola, concesionario que también integró marcas como Lancia y Alfa Romeo. Recordar que Martirián abrió el primer establecimiento de Imola en el año 1985, en la plaza de la Paz, con una pequeña exposición y un taller en la calle Císcar. En aquel momento contaba con cinco empleados, cifra que multiplicaría considerablemente en los siguientes años.

Su carrera estuvo marcada por la gestión, la visión empresarial y un profundo conocimiento del sector, que lo convirtieron en una voz autorizada y respetada. Si hay un ámbito donde su figura alcanzó dimensión mayúscula fue en Astrauto. La asociación se fundó el 13 de junio de 1977 y, tras una primera etapa presidida por Fernando Romero Ucedo, Martirián Martín asumió la presidencia apenas tres años después. Durante más de 35 años al frente, impulsó de manera decisiva el asociacionismo, fortaleciendo la unión entre talleres y concesionarios y dotando al sector de una voz común y sólida.

Martirián, firmando el acuerdo de esponsorización de las camisetas del Castellón junto a Toni Bonet en el año 1998. / Mediterraneo

Así lo recuerda Pablo Colom, secretario de Astrauto durante más de quince años: “Era el referente de la automoción en Castellón. Unió a talleres y concesionarios en una sola voz. Era una persona muy activa y allí donde iba se dejaba escuchar”. Tras su salida en 2016, la presidencia pasó a manos de Julio del Rosal Vicent y, desde octubre de 2020, la ostenta Ángel Sánchez Segarra.

Incluso tras su jubilación, Martirián Martín nunca se desligó del mundo del motor. Fernando Lobón, periodista especializado, lo define con admiración: “Era un incombustible. No podía estar parado incluso estando jubilado. Colaboró en el suplemento de motor de Mediterráneo con un artículo que se titulaba ‘La gaceta del taller’, que se publicaba de forma semanal; era la ventana al mundo que tuvo Astrauto durante muchos años".