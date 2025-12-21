Uno de cada cinco médicos de Castellón es menor de 35 años, pero el relevo generacional sigue en riesgo

La profesión médica en la provincia de Castellón muestra signos de rejuvenecimiento, aunque el escenario sigue marcado por la incertidumbre ante las jubilaciones futuras y las condiciones laborales. Así lo refleja la radiografía de la profesión médica de 2025, que sitúa en 679 los médicos colegiados menores de 35 años, el 21,99% del total.

Aumento progresivo

La presencia de profesionales jóvenes ha crecido de forma progresiva en las dos últimas décadas. En 2005 apenas se contabilizaban 339 médicos jóvenes, un 17% del total, una proporción que se mantuvo en 2015, cuando eran 403. El mayor salto se produjo tras la irrupción de la pandemia, cuando el número pasó de 557 a 653, elevando el porcentaje hasta el 22%, una tendencia que se consolida en la actualidad.

Sin embargo, desde el Colegio Oficial de Médicos de Castellón advierten de que este incremento, cifrado en torno a un 6% más que antes, no compensa la elevada tasa de jubilaciones que se avecina. La preocupación se centra en la capacidad del sistema para garantizar el relevo generacional necesario para cubrir tanto las salidas por edad como la demanda de una población creciente.

Factores que atraen a los jóvenes

Los factores que influyen en la llegada y permanencia de médicos jóvenes en la provincia son múltiples. Entre ellos destacan la oferta formativa, la disponibilidad de plazas de formación especializada, las condiciones laborales tras finalizar la formación, así como elementos personales y sociales. En este contexto, la existencia de dos facultades de Medicina en la provincia puede favorecer el contacto temprano de los estudiantes con el entorno sanitario local, aunque no resulta determinante por sí sola.

Así lo subraya Elena Torán, vocal de Médicos Jóvenes del colegio, quien recuerda que la permanencia de los profesionales jóvenes depende en gran medida de las oportunidades profesionales reales y de las condiciones que se ofrezcan al terminar la formación. Solo en la Universitat Jaume I se contabilizan 713 graduados, mientras que la Universidad Cardenal Herrera ha aportado 633 egresados desde el inicio de estos estudios.

El Ministerio de Sanidad oferta 98 plazas MIR de Medicina para 2026. / Mediterráneo

La fuga de cerebros

Desde el Sindicato Médico, Alejandro Calvente apunta que se están produciendo más jubilaciones que incorporaciones, sustituidas en parte por jóvenes recién salidos de las facultades, lo que contribuye al rejuvenecimiento de la plantilla. No obstante, recuerda que España lidera el número de egresados en Medicina, pero muchos profesionales deciden marcharse al extranjero o incluso plantearse no realizar el MIR en el país.

Las razones van más allá del salario. Las condiciones laborales, la sobrecarga asistencial, las agresiones, la presión en Atención Primaria o las guardias interminables acaban pesando en una profesión que exige seis años de carrera más la especialidad. “La gente joven quiere trabajar y cuidar al paciente, pero también quiere vivir”, resume Calvente.

La importancia de los MIR

De cara a 2026, se han ofertado 98 plazas MIR, unos residentes que, según el sindicato, sostienen gran parte del sistema asistencial. “No son solo personas que se forman, están trabajando y sin ellos el sistema no funcionaría”, señala Calvente, quien reclama un estatuto propio frente a la propuesta ministerial.

Reivindicaciones de los médicos jóvenes

Por su parte, Torán destaca que la mejora de las condiciones laborales es una de las principales demandas de los médicos jóvenes, una inquietud que se ha reflejado en las movilizaciones y huelgas contra el borrador del Estatuto Marco. Entre las necesidades más urgentes figuran la regulación de las guardias, la conciliación real, la reducción de la sobrecarga, el reconocimiento profesional, la estabilidad laboral y medidas contra el burnout.

Además, insiste en la necesidad de planificar el relevo generacional, ajustando las plazas MIR a las necesidades reales del sistema, reforzando la tutela durante la formación y evitando que el residente actúe como sustituto estructural. Una buena tutela, concluye, no solo mejora la formación, sino que favorece que el médico joven quiera quedarse en Castellón.