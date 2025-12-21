Estos son los regalos más buscados esta Navidad en Castellón: ¿ya tienes tu 'wish list'?

La tradición de intercambiar regalos en Navidad en Castellón, y en el resto del mundo, simboliza el amor, la generosidad y la alegría de compartir con los seres queridos. Los castellonenses buscan frenéticos enestos días el obsequio ideal. Las listas de deseos (wishes list) son una ayuda pero no faltan las recomendaciones del propio comercio.

Juegos para crear y aprender

Pulpo bailarín. / Mediterráneo

Se buscan de nuevo juguetes diversos: educativos, de mesa, muñecas y muñecos, trenes y construcción, para fomentar la creatividad y el aprendizaje. Triunfa Stich, Lego botanical, el proyector galaxia o miniimpresoras térmicas, entre un sinfín de opciones, como el Pulpo Bailarín, los muñecos Ninoo o Simon jump.

Drones y sagas de Star Wars y Marvel

Play Station 5 slim. / Mediterráneo

La tecnología ha ampliado las posibilidades de regalos, con dispositivos electrónicos, drones y videojuegos que encantan a los adolescentes; igual que los personajes favoritos de series de televisión o sagas de cine como Stranger Things, Star Wars o Marvel. Videoconsolas con juegos como Mario Kart o Just Dance para Nintendo, o la nueva Play Station 5 Slim, no fallan.

Perfumería y moda, en la tradición

Perfumes. / Mediterráneo

En obsequios para adultos vuelve a ser una apuesta segura la perfumería y la moda, desde vestimenta casual a ropa de diseñador. Este año, las tendencias apuntan a prendas de punto lujosas, bufandas de cashmere y abrigos. Los estampados animales y los tonos neutros como el beige y el blanco son una elección segura. También, las botas hasta la rodilla y los accesorios llamativos como bolsos, joyas y bisutería. Las fragancias de lujo son otra opción, donde no faltan los sets de regalo.

La originalidad del Universo Friki

Funko. / FUNKO

El Universo Friki brinda productos adaptados a los intereses personales de cada personas, con Funkos, juegos de Devir, vehículos y mucho más. En originalidad compiten detalles diferentes, originales e ingeniosos de las marcas Mr. Wonderful o Tantanfan.

Bienestar y experiencias

Experiencia de un viaje en globo. / Mediterráneo

Regalar experiencias es una tendencia en alza. Desde clases de cocina hasta paseos en globo aerostático o entradas para conciertos. En un mundo cada vez más estresante, regalos que promuevan el bienestar son muy apreciados. En este apartado se proponen sets de aromaterapia, masajes o bonos para gimnasio.

Fuentes: El Corte Inglés y Todojuguete.