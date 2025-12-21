Sube el gasto extra en Navidad y el comercio de Castellón exige límites a los gigantes on line

Las tiendas de barrio de Castellón se parecen cada día más al aventurero Don Quijote en su lucha contra los molinos de viento. En una época clave para hacer caja con los regalos de Navidad y otros extras, el comercio tradicional ya no compite solo con grandes superficies sino que la venta on line se consolida y a Amazon se añaden los gigantes del comercio electrónico llegados de Asia (Temu, Shein, Ali Express, etc.), cada vez con más usuarios en la provincia.

Todos rivalizan por una parte del pastel. Cada castellonense gastará de media en estas fiestas, «las más caras de la historia», según un informe de la Asociación Española de Consumidores, una media de 1.246 euros (ver gráfico), 54 inferior a la nacional, de 1.300, superior a la del año pasado. El grueso, un 27%, se destina a la cesta de alimentación para comidas y cenas, más de 300 euros; y el resto, de más a menos: a obsequios, ocio, juguetes, otros y lotería. El 36% de consumidores elegirá el establecimiento físico; el 64%, on line; y el 96% combinará ambos canales.

Compras en el centro de Castelló. / Toni Losas

GASTOS EN LAS FIESTAS DE NAVIDAD POR PERSONA Gráfico que muestra los gastos en las fiestas de Navidad por persona.

Atajar la competencia desleal de envíos inferiores a 150 euros

Para la patronal Confecomerç en Castellón urge «acabar con la competencia desleal que suponen las exenciones arancelarias a las importaciones de valor inferior a 150 euros, de las que se benefician empresas de envíos low cost como las chinas Shein y Temu». «Las grandes plataformas juegan con reglas distintas al pequeño comercio (en trazabilidad, estrategias abusivas de precios, falsificaciones,..). En 2025, el comercio electrónico en España facturó en solo en tres meses 25.752 millones de euros, un capital que en su mayoría no tributa en España y supone una fuga económica hacia EEUU o China», agregaron. Confecomerç recordó que «cada vez que optamos por canales on line debilitamos el tejido económico local y comprometemos el futuro colectivo. Nuestro lema es A grandes males, pequeños comercios». Además, citaron que «las devoluciones on line en España alcanzaron en 2025 unos 13.300 millones de euros. Este flujo genera un coste ecológico que triplica al de las entregas en tienda física; más el uso de embalajes. «Es un clic cómodo pero muy caro para el entorno», sostienen.

A la búsqueda de regalos navideños en el centro comercial Salera de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

La OCU analiza el impacto en los bolsillos La portavoz de la OCU en la Comunitat, Silvia Huerta , explicó que su organización prevé «un desembolso de 796 euros por persona frente a 683 del 2024, pues esta Navidad ha subido prácticamente todo.

Las medidas de control en el país vecino

Ante esto, «el Gobierno francés sí ha impulsado medidas para limitar la publicidad de Shein y Temu y estudia aplicar impuestos adicionales a productos fastfashion por su impacto ambiental y social. Además, ha reforzado el control aduanero para frenar la entrada masiva de artículos de bajo coste: de menos de 150 euros exentos de tributar en las aduanas, y que en su mayoría incumple las normativas europeas de seguridad y calidad». «Es imprescindible que las Administraciones públicas sean firmes, protejan a los consumidores y regulen la fiscalidad digital».

El logo de la aplicación de Shein en un teléfono móvil. / MONIKA SKOLIMOWSKA / DPA / EUROPA PRESS

*Esta noticia recoge en el vídeo adjunto una encuesta a castellonenses: 1. ¿Qué regalos de estas fiestas has comprado por internet? 2. ¿Qué tipo de productos aún prefieres adquirir en tienda física?