Del 30048 al 70048: l'Alcora se queda a un número del segundo premio de la Lotería de Navidad

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado en l’Alcora y en varias localidades del entorno pequeños premios de consolación, sin llegar a registrar ningún gran golpe de fortuna. La suerte pasó de puntillas, aunque ha estado muy cerca de hacerlo a lo grande.

Uno de los casos más llamativos ha sido el del número 30048, cuyas cuatro últimas cifras coincidían con las del segundo premio (70048). Este número estaba en manos de la empresa alcorina Talleres Truvima, dedicada desde 1987 a los mecanizados industriales y trabajos de ingeniería mecánica.

Su gerente, Sergio Trujillo, ha explicado que han repartido cerca de 500 décimos, lamentando que “por un solo número” no se ha producido un premio millonario: “Si en lugar del 3 hubiera sido un 7, el segundo premio del Gordo habría dejado muchos millones repartidos en l’Alcalatén”, señaló.

La lotería fue adquirida en Castelló, en la administración situada en la avenida Rey Don Jaime, 32, conocida como La Afortunada. Desde la empresa indicaron que no juegan siempre el mismo número, sino que lo van cambiando cada año.

Además, en l’Alcora se vendieron numerosas terminaciones del Gordo acabadas en 2, repartidas en diferentes colectivos y establecimientos del municipio, como el barrio de la Sangre, Cerámicas Aparici, l’Alcora Bàsquet Club, la peluquería Jesús Mallol, Piensos Teba, la Peña Taurina Vint de Copes, Talleres Vivas y la Peña Taurina Kannabis & Sekia, entre otros.

En conjunto, entre todas estas entidades se llegaron a vender más de mil décimos, destacando especialmente la Peña Taurina Kannabis & Sekia, que distribuyó 431 décimos, contribuyendo a que la Lotería de Navidad dejara una Navidad algo más alegre, aunque sin grandes premios, en la capital de l’Alcalatén.