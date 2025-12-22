4.000 viviendas de Castellón pasarán al mercado libre al ‘caducar’ su sello VPP

La oferta de nuevas viviendas de carácter público en Castellón crece a cuentagotas. Durante el 2025 apenas se han registrado visados de proyectos de construcción, y de enero a septiembre, únicamente se han contabilizado 59 VPP, en agosto, en la provincia de Castellón. No obstante, para el 2026, la previsión es que, como mínimo, 3.793 viviendas -casi 4.000- hasta ahora calificadas como VPP pasen a formar parte del mercado libre -tan necesitado de oferta para atender la elevada demanda- al haber transcurrido al menos 30 años desde su edificación. Los inquilinos de pisos en alquiler con opción a compra podrán ejercer ese derecho y los que la tienen en propiedad podrán venderlas ya sin ningún límite de precio. Y es que debe solicitarse su descalificación, un trámite administrativo que la libera de las restricciones de precio y venta, aunque también es posible venderla antes de tiempo bajo condiciones especiales.

Informe de arquitectos

Castelló. El Raval Universitari es uno de los barrios de la capital donde más VPP se construyó. / MANOLO NEBOT

Las cifras se corresponden con pisos de la provincia de Castellón que datan de 1996 (1.786) y 1995 (2.011), con el régimen de protegidos, según datos del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana.

La suma de ambos, unos 3.793, se trataría de una aproximación de las viviendas que pasarían a dejar de tener restricciones en precios de venta, por ejemplo, o de perfil de demandantes, al perder su calificación jurídica de pública. Con todo, es una estimación, a falta de datos oficiales consultados por este rotativo a la Generalitat, acerca de los expedientes que caducarían en el 2026 o de las solicitudes en curso para el cambio de calificación a vivienda libre, un trámite también necesario.

La valoración de la patronal de la construcción Apecc

El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), David Ruiz, recordó que hace unos años sí se establecía un periodo de calificación como VPP según el Plan Vivienda al que correspondiera y que podía variar, «de un periodo de 15, 20 ó 25 años, pero el último reglamento del 2024 establece solo una: que tienen que pasar 30 años para cambiar de protegida a libre». Al analizar este punto, Ruiz recordó que «respecto a una VPO de hace 30 años, el precio máximo de venta va a estar muy por encima del de mercado. La VPO que pasa a ser libre se puede vender a cualquier precio, ya no tiene tope».

En cuanto a las nuevas VPP que se desarrollen en Castellón, continúan estando limitadas, tanto por la poca oferta disponible, la escasez de proyectos y los requisitos para poder acceder.

Diferencias en el mercado entre libre y protegida

Varios obreros trabajan en un edificio en construcción. / ANDRÉS CRUZ

«¿Cuál es la principal diferencia en el mercado? Pues una vivienda libre la puede comprar cualquiera -incluidos inversores que tienen varias o un fondo buitre- y una VPO solo quien cumpla los requisitos en cuanto al uso o el nivel de ingresos: ser mayor de edad o menor emancipado; de nacionalidad española o residencia legal en España; no ser titular del pleno dominio de otra vivienda en el territorio nacional (salvo excepciones reguladas); y con unos ingresos de de la unidad familiar o de convivencia que no superarán 6,n 6,5 IPREM, incrementándose este límite según las circunstancias.

Un proceso que dura meses

Levantar una VPP nueva no es un proceso fácil, indicó Ruiz. «Tienes que pedir licencia, que se demora hasta seis meses; y luego la calificación provisional, otro proceso que también tarda unos meses, con lo cual, cuesta sacar adelante este tipo de promociones», añadió.

2.400 euros el m2

Para segundas y posteriores transmisiones de viviendas sujetas a protección pública (VPP), de promoción privada, cuya fecha de calificación definitiva sea posterior a 1995, el precio máximo de venta podrá actualizarse al límite vigente a la fecha de celebración del contrato (2.400 € el m2). El precio máximo para la venta de una VPP, finalmente, se calcula en función la superficie útil de la misma, que viene detallada en la escritura o la nota simple del Registro de la Propiedad.