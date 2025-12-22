El 70632 regala un pellizco del Gordo en el colegio Jaime Sanz de Peñíscola: 192.000 €

El alumnado de sexto de Primaria del colegio Jaime Sanz de Peñíscola ha vendido a sus familias décimos del número 70632 para financiar el viaje de final de curso.

Sin duda, ha sido una doble alegría, porque comparte los últimos dos dígitos con el primer premio de la Lotería de Navidad (79432).

Tanto el equipo directivo como las maestras que han coordinado la venta, Ivana Vallés, Sabrina Borràs, Rut Peña y Maria Monllaó, han mostrado a Mediterráneo su ilusión.

En total, han vendido 160 series, es decir, 1.600 décimos premiados con 120 euros cada uno, lo que se traduce que han repartido 192.000 euros.