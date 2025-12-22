Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 70632 regala un pellizco del Gordo en el colegio Jaime Sanz de Peñíscola: 192.000 €

La coincidencia con la terminación del primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad permite repartir 120 euros por décimo

Las profesoras del colegio de Peñíscola que han coordinado la venta de los décimos. / Alba Boix

Alba Boix

Peñíscola

El alumnado de sexto de Primaria del colegio Jaime Sanz de Peñíscola ha vendido a sus familias décimos del número 70632 para financiar el viaje de final de curso.

Sin duda, ha sido una doble alegría, porque comparte los últimos dos dígitos con el primer premio de la Lotería de Navidad (79432).

Tanto el equipo directivo como las maestras que han coordinado la venta, Ivana Vallés, Sabrina Borràs, Rut Peña y Maria Monllaó, han mostrado a Mediterráneo su ilusión.

En total, han vendido 160 series, es decir, 1.600 décimos premiados con 120 euros cada uno, lo que se traduce que han repartido 192.000 euros.

