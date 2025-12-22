Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Asociación Peñíscola contra el Cáncer reparte 160.000 € gracias al 58393

La entidad da 200 euros al décimo y ha distribuido 800 boletos en el sorteo de la Lotería de Navidad

Representantes de la Asociación Peñíscola Contra el Cáncer, en un estand informativo.

Alba Boix

Peñíscola

Aunque este año la suerte ha dado completamente la espalda a la provincia al no haber caído ninguno de los principales premios del sorteo de la Lotería de Navidad, las terminaciones han hecho posible que más que un castellonense se lleve una pequeña alegría.

Así le ha pasado a la Asociación Peñíscola Contra el Cáncer (APCC), cuya presidenta, Teresa Peña, ha trasladado a Mediterráneo su sorpresa y alegría profunda por haber repartido 200 euros al décimo con su número de lotería.

El décimo 58393.

El 58393 fue adquirido por todos los pacientes que pasaban por la consulta, "así que no imaginamos lo contentos que deben estar". En total, han vendido 800 décimos, por lo que han repartido 160.000 euros.

"No jugamos siempre el mismo número, cada año es uno diferente, por lo que esta vez nos ha acompañado la suerte", afirma la presidenta.

