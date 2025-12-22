Castellón busca hoy su sexto Gordo de la historia de la lotería de Navidad

Castellón amanece este lunes con la vista puesta en conseguir atraer el sexto premio Gordo de la historia del sorteo de la lotería de Navidad. La provincia desea repetir la estampa en la que el primer premio hace parada en el territorio y que se produjo, por última vez, en la edición del 2023, de la mano del número 88008.

Los castellonenses, para ello, atesoran una abultada cantidad de participaciones para esta cita, con un gasto medio que Loterías y Apuestas del Estado estimó en su día en 80,95 euros, lo que vienen a ser alrededor de cuatro décimos, cifra que no deja de crecer en la provincia año tras año.

Colas de rezagados

Aunque para probar suerte y hacerse con el número más deseado se ha tenido tiempo desde el mes de julio, este domingo todavía muchas administraciones levantaron la persiana para atender a los más rezagados que buscaban un golpe de fortuna a última hora. Los establecimientos, como viene siendo habitual en la recta final hasta el sorteo y como ya recogió este diario de los últimos días, volvieron a registrar una vez más largas colas.

La demanda, muchas veces, era de clientes que buscaban una terminación que les faltaba o aspiraban a que la impresión de décimos por terminal les permitiera conseguir la combinación deseada. «Está agotado», obtenían muchas veces como respuesta, debiéndose conformar con los boletos disponibles en la administración.

Llave a la vivienda

Y es que, el ansiado Gordo, a diferencia de otras provincias, todavía resulta toda una llave para que los castellonenses puedan adquirir una vivienda y convertirse en propietarios. Los 400.000 euros del primer premio (328.000 euros después de impuestos) permiten aún acceder a una gran variedad de inmuebles en Castellón, tanto de obra nueva como de segunda mano. No ocurre eso en Madrid o Barcelona, mientras que en Valencia caen mucho las opciones.