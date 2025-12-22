La suerte pasa de largo en Castellón en el sorteo de la lotería de Navidad

La suerte pasa de largo en Castellón. Ninguno de los premios mayores del sorteo extraordinario de la lotería de Navidad ha hecho parada este año en la provincia, que se ha tenido que consolar con aproximaciones y pedreas.

El territorio castellonense, a pesar de registrar un nuevo repunte de las ventas en la presente edición, no se ha podido consolar ni siquiera con algún cuarto o quinto premio, como sí que ocurrió el año pasado.

Gracias a entidades

Entidades como el club de balonmano Castàlia Castelló han sido las que más se han acercado a la fortuna, al vender participaciones del 02432, del que coinciden sus tres últimas cifras con las del Gordo, que ha recaído sobre el 79432 y se ha vendido en León o Madrid. Los poseedores de las papeletas del club recibirán 1.200 euros a la serie. Misma suerte ha corrido el club de voleibol L'Illa-Grau, que ha repartido 24 euros por papeleta gracias al 28932.

En Vila-real, la Fundación Pro-Monasterio y Basílica de Sant Pasqual ha sumado un nuevo sorteo de Navidad en el que reparte algún pellizco, pues las participaciones del 22.448 han obtenido una gratificación de 12 euros, por la la terminación de las dos últimas cifras del segundo premio (70.048).

Más al norte de la provincia, en Peñíscola, el alumnado de sexto de Primaria del colegio Jaime Sanz ha vendido a sus familias décimos del número 70632 para financiar el viaje de final de curso. En total, han vendido 160 series, es decir, 1.600 décimos premiados con 120 euros cada uno, lo que se traduce que han repartido 192.000 euros. Además allí, la Asociación Peñíscola Contra el Cáncer (APCC), ha repartido 200 euros al décimo con su número de lotería, el 58393.

Y en l'Alcora, también se ha rascado el segundo premio, que ha racaido sobre el 70048. Ha sido la empresa Talleres Truvima la que se ha quedado a un solo numero de poder celebrar una de las grandes recompensas del sorteo de Navidad.

Informan Josep Carda, Alba Boix y Javier Nomdedéu.